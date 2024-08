Esteban Santos, el hijo de Juan Manuel Santos, cuestionó el desempeño de los deportistas olímpicos colombianos y le llovieron críticas: “No hay medallas porque nunca ha existido un apoyo real”

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, fue blanco de críticas por cuestionar a los deportistas que representaron a Colombia en los Olímpicos París 2024 - crédito Instagram

Esteban Santos es el hijo menor del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su esposa María Clemencia, también conocida como ‘Tutina’ Rodríguez de Santos. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con su familia, aunque algunas veces ha protagonizado algunas noticias por sus publicaciones en redes sociales.

Precisamente en una nueva ocasión, Esteban Santos se convirtió en el centro de atención debido a una reciente publicación que causó descontento en redes sociales. Se trata de un cuestionamiento que realizó el hijo del exmandatario sobre la situación ocurrida en París 2024, donde durante más de una semana ningún deportista olímpico ganó alguna medalla.

Santos indicó como una situación lamentable que un país con la densidad poblacional de Colombia no hubiese podido lograr alguna medalla en Francia. “Muy triste que a estas alturas, un país de 50 millones de habitantes, no tenga ni una medalla. #OlimpiadasParís2024 (SIC)”.

Esteban Santos realizó la publicación un día antes de que Ángel Barajas ganara la medalla de plata en la modalidad de gimnasia, la primera para el país por esta disciplina; hasta ese momento los atletas colombianos solamente habían conseguido ganar diplomas olímpicos en París.

Entre tanto, varios internautas reaccionaron al trino del hijo del expresidente criticándolo por juzgar a los deportistas, además de cuestionar en un tono sarcástico su actitud burlándose de sus familiares, especialmente del expresidente.

“Triste que cuando su adorado padrecito fue ministro de defensa se fortalecieron los falsos positivos. Eso es realmente triste!”, “Más triste es que en todos los gobiernos e inclusive en el de su papá se han robado la plata del deporte. El ministerio del deporte solo ha servido para entregar contratos, pagar favores políticos y enriquecer a unos pocos corruptos de corbata”, “No hay medallas porque nunca ha existido un apoyo real y decidido al deporte. En contraste con otras naciones más pobres que Colombia que siempre ganan oro. O es la mentalidad del deportista colombiano o simplemente no tienen los recursos, o ambas. Un tema para examinar de fondo”.

La hazaña del colombiano: la histórica medalla de Barajas

El cucuteño Ángel Barajas llegó a la gloria internacional al haber logrado ganar la medalla de plata en su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El atleta logró llegar al podio en la modalidad de gimnasia artística que llevó a la delegación la primera medalla en las olimpiadas.

El cucuteño que compitió con el japones Oka Sinnosuke y el chino Zhang Boheng, logró una destacada actuación y con 14.533 puntos, asegurarse el subcampeonato olímpico. Al respecto mencionó Barajas que su familia, concretamente su mamá ha sido esa persona incondicional a lo largo de su carrera deportiva.

“Me hace sentir muy orgulloso. Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación está valiendo la pena ahora y siempre lo valdrá. Estoy muy feliz por el gran trabajo que he hecho (...) Este triunfo también es de mi madre. Porque el 50%, que es la recuperación y la alimentación también hace parte de ella. Me cuida demasiado. Este triunfo como mío también es de ella”, declaró Ángel Barajas a Olympics.com.

Con la medalla de plata obtenida por Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Colombia se une a Brasil como los únicos países de América del Sur en ganar una medalla olímpica en gimnasia artística. En la categoría masculina, Barajas se suma a los destacados gimnastas brasileños Arthur Zanetti, Arthur Mariano y Diego Hypolito, quienes también han conseguido medallas olímpicas en este deporte. Este logro marca un hito importante para la gimnasia colombiana y coloca a Barajas entre los gimnastas más reconocidos de la región.

En el marco del cierre de los Juegos Olímpicos, la delegación colombiana tiene esperanzas de ganar otra medalla en ciclismo de pista o en levantamiento de pesas, lo que mejoraría la posición de Colombia en el medallero olímpico. Actualmente, el país se encuentra en el puesto 51, con un total de una medalla de plata.