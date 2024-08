Mia Khalifa en Colombia: foto que circula en redes sociales probaría que estuvo de paseo por Santa Marta

Mia Khalifa, una figura polémica en redes sociales, genera rumores de una visita a Colombia - crédito Redes Sociales

Sarah Joe Chamoun, más conocida como Mia Khalifa, generó revuelo en redes sociales tras la aparente aparición de una foto que la muestra paseando por Santa Marta, Colombia. Khalifa, una celebridad de Internet libano-estadounidense y ex actriz pornográfica, ha sido objeto de múltiples rumores acerca de su presencia en el país sudamericano.

La imagen, difundida en Instagram, muestra a una mujer que guarda una notable semejanza con Khalifa, caminando por el malecón de la bahía de Santa Marta. La supuesta aparición de la famosa en Colombia encendió las plataformas sociales con cientos de seguidores afirmando que la reconocen por su look actual, lo que ha llevado a especulaciones sobre su visita.

La posibilidad de que Khalifa esté en Colombia ha generado numerosos interrogantes. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de su visita, pero la hipótesis de su presencia se alimenta de la similitud de la mujer en la foto con la actual imagen pública de Khalifa. Además, cabe recordar que, Karol G y Mia Khalifa tienen una relación de amistad conocida, lo que ha llevado a algunos a pensar que esta podría ser la razón de su aparente visita a Colombia. Khalifa defendió a la cantante después de que ella acusara a MTV de robarle durante los MTV Video Music Awards, reafirmando así su cercanía.

Khalifa comenzó su carrera en la industria del cine para adultos en octubre de 2014 y rápidamente alcanzó popularidad, convirtiéndose en una de las actrices más vistas en plataformas de este tipo, donde llegó a ser número uno en solo dos meses. Después de un corto período en el oficio, anunció su retiro en 2016, expresando en una entrevista con The Washington Post que se sentía desilusionada con la industria. Describió esa etapa como una “fase rebelde” y manifestó que había madurado, alejándose de ese mundo definitivamente. Tras su retiro, se mudó a Miami, donde trabajó como asistente legal y contable, antes de asentarse como personalidad de Internet y comentarista deportiva. Khalifa tuvo una colaboración destacada con Gilbert Arenas en el programa deportivo diario Out of Bounds en YouTube, entre octubre de 2017 y febrero de 2018.

Más allá del ámbito del entretenimiento, Khalifa ha sido una voz activa en temas políticos, especialmente en relación con su apoyo a Palestina. Esto nuevamente la ha puesto en el centro de la controversia, particularmente después de que publicara mensajes en X apoyando a Palestina tras un ataque de Hamás y la Yihad Islámica Palestina contra Israel. Khalifa acusó a Israel de violencia, lo cual llevó a la revista Playboy a cortar lazos con ella, calificando sus comentarios como “grotescos y reprensibles”. Además, enfrentó amenazas por parte del dúo musical israelí Ness & Stilla, que lanzó una canción en noviembre de 2023 titulada Harbu Darbu, pidiendo su muerte y la de otras figuras públicas como Bella Hadid y Dua Lipa, que también han mostrado su apoyo a Palestina.

El seguimiento de Khalifa en redes sociales no ha disminuido. Su influencia y activismo continúan en expansión, y sus movimientos, tanto físicos como virtuales, llegan siempre a ser tópicos de conversación global. Hasta el momento, la comunidad de fans en Colombia sigue a la espera de una confirmación o desmentido de su presencia en el país. La amplia difusión de la foto y las conjeturas sobre su visita al país cafetero reflejan el impacto persistente que tiene Khalifa en la cultura pop y en las redes sociales. No obstante, la falta de confirmación oficial mantiene la incertidumbre y la especulación en el aire, por lo que seguidores y curiosos por igual mantendrán un ojo atento a cualquier desarrollo futuro sobre este tema.