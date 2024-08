Diosdado Cabello arremetió contra senadora y periodista colombianas por críticas a Nicolás Maduro: “Debe estar ligada al narcotráfico”

El diputado de Venezuela arremetió contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, y contra la directora de Semana, Vicky Dávila - crédito Colprensa

No paran las tensiones entre el gobierno de Venezuela y la política colombiana, después de que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista Unido de ese país, Diosdado Cabello, se despachara en críticas contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila.

En medio de su programa Con el mazo dando emitido el sábado 3 de agosto, el alfil del recién reelegido Nicolás Maduro expuso los nombres de las colombianas para asegurar que estaban contra la democracia en Venezuela, además de acusarlas de delitos por los que no cursan investigaciones.

En un primer momento, el político venezolano se refirió a la congresista del Centro Democrático, que pidió ayuda de la ONU para vigilar las polémicas elecciones ese país que dio como ganador, en extrañas circunstancias, al actual presidente.

“¿Quién es María Fernanda Cabal? Perdónenme. Debe estar ligada al narcotráfico si es colombiana”, comentó en un primer momento. Sin embargo, unos segundos más adelante y luego de leer la publicación de Cabal sobre la solicitud de cascos azules para Venezuela, el mandatario la vinculó al caso que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las ejecuciones extrajudiciales.

“Wow, lo dice una que participó en los falsos positivos de Uribe, de Santos y de Duque, y que está vinculada al narcotráfico, pero ya le mandó una carta a Guterres. Si Guterres te hace caso me avisas, ¿oye?”, comentó el diputado venezolano.

Unos minutos después, el político se refirió a las constantes quejas de la periodista Vicky Dávila, a la que también tildó de tener nexos con grupos del narcotráfico en nuestro país. La comunicadora había publicado un post en el que compartía la situación de Venezuela tras la dudosa reelección de Nicolás Maduro. “Vicky Dávila, colombiana también vinculada al narco. Esa es la de Semana ¿Verdad?”, señaló.

Ante las polémicas declaraciones de Cabello, en la mañana de este domingo 4 de agosto la congresista del Centro Democrático atacó al diputado de Venezuela, acusándolo de hacer parte de redes criminales de ese país.

“¡Al que buscan por criminal es a usted! Al Jefe del cartel de los soles también le llegará la justicia, así como a los otros matones del régimen de Maduro”, señaló la senadora. Además, Cabal compartió un cartel de la agencia secreta de los Estados Unidos en la que se estarían ofreciendo diez millones de dólares para que dé información sobre Diosdado Cabello para lograr su captura.

Por su parte, Vicky Dávila también respondió a los señalamientos del diputado y aliado de Maduro, asegurando que sus palabras no logran intimidarla y que pronto retornaría la democracia al país vecino. “Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá a Venezuela, y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes. América Latina volverá a brillar. Con seguridad antes del 2026″, señaló la directora del medio nacional.

María Fernanda Cabal pidió la intervención de la ONU en Venezuela

En una carta dirigida a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), la senadora María Fernanda Cabal solicitó intervención urgente para proteger a la población civil en Venezuela, alegando una “escalada alarmante de violencia” por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Los recientes eventos en este país han demostrado una escalada alarmante de violencia y violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro”, escribió Cabal en la misiva..

La congresista del Centro Democrático también detalló en su carta que los informes y videos circulados en redes sociales y distintos medios evidencian torturas y asesinatos. “Hemos sido testigos de la brutalidad con la que se ha reprimido al pueblo venezolano, especialmente a los jóvenes, quienes han salido a las calles para exigir pacíficamente un cambio de gobierno tras la evidente derrota de Maduro en las urnas”, cita la misiva.

Cabal añadió que esta situación representa no solo una tragedia humanitaria sino también una amenaza para la estabilidad regional. “Esta situación no solo constituye una tragedia humanitaria, sino que también representa una amenaza para la estabilidad regional”, expresó.

Además, pidió a Guterres enviar un contingente de cascos azules, las fuerzas de paz de la ONU, para garantizar la protección de los manifestantes. “En vista de lo anterior, solicito respetuosamente su intervención urgente para enviar un contingente de cascos azules a Venezuela con el fin de preservar el orden público y proteger a la población civil”, puntualizó.

Los cascos azules, conformados por personal militar de más de 120 países, tienen la misión de proteger a civiles en conflictos en todo el mundo. La senadora Cabal ha utilizado sus redes sociales en los últimos días para denunciar lo que describe como ataques de las autoridades venezolanas a los manifestantes.