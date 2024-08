Deportista colombiana defendió a la delegación de atletas que compite en París 2024: “Son unos magos, son unos tesos”

La atleta envió un mensaje de apoyo a sus compañeros - crédito juanarueda_/Instagram

La delegación de deportistas colombianos ha enfrentado una ola de críticas durante su participación en los Juegos Olímpicos 2024 celebrados en París, Francia, pues aunque varios atletas quedaron cerca de ganar medallas, no lograron destacar significativamente en la competencia.

Por tal motivo, la atleta colombiana Juana Rueda Vargas decidió abordar públicamente estas críticas a través de sus redes sociales, ofreciendo una reflexión sobre las circunstancias que enfrentan los deportistas de alto rendimiento en Latinoamérica, y especialmente en Colombia.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Juana Rueda expresó su frustración ante los comentarios negativos hacia los atletas que no lograron obtener medallas, y aquellos que quedaron en cuarto lugar, por lo que la deportista comentó: “Estoy cansada de ver gente desde un sofá comentando que son unos malos porque los eliminaron, que no fueron a hacer nada porque no cogieron medalla y que un cuarto puesto olímpico se lo gana cualquiera”.

Rueda Vargas también resaltó las dificultades que enfrentan los deportistas en la región debido a la falta de apoyo y los grandes sacrificios personales que deben hacer para llegar a competencias de tan alto nivel. En su declaración, señaló que: “No sabe lo difícil que es ser un deportista de alto rendimiento en Latinoamérica, lo difícil que es serlo en Colombia con el poquito apoyo que hay, y los grandes sacrificios que hay que hacer”.

Para Rueda, la clasificación de estos atletas para los Juegos Olímpicos ya es un logro significativo que demuestra su capacidad y dedicación. En este sentido, enfatizó: “Estos duros clasificaron a los Juegos Olímpicos, por encima de miles de deportistas del mundo, desde ahí, ya son unos campeones, estos tesos los están representando a cada uno de ustedes, quieran o no, ellos cargan un país entero y lo hacen muy bien.”

En sus declaraciones, Rueda Vargas también desafió a los críticos a ponerse en el lugar de los deportistas y comprender la magnitud de sus logros: “Quiero ver a los que critican a Camila Osorio ganándose un partido en su club, a los que se le fueron encima a Ana María Rendón siquiera cogiendo un arco, a los que dijeron que Lorena Arenas no hizo nada por quedar a 38 segundos de la medalla de bronce intentando marchar, o siguiendo una rutinita de entrenamiento en etapa de recuperación,” comentó a través del video, además, la deportista reconoció los durísimos entrenamientos, dietas estrictas y las veces que los atletas tienen que anteponer la competencia a su propia salud, algo que muchas personas no ven ni aprecian.

En su mensaje final, la deportista hizo un llamado a la empatía y al apoyo hacia los atletas: “Apoyemos el deporte colombiano, el deporte latinoamericano y no creemos juicios de valor tan fácil, entendamos primero el contexto, entendamos qué cosas tan difíciles han tenido que hacer estas personas para poder estar donde están, para poder ganarse un cupo olímpico, para ganarse una medalla mundial, para estar dentro de los primeros ocho del mundo”, señaló enfáticamente.

Rueda también hizo hincapié en la exclusividad y la dificultad de clasificar a unos Juegos Olímpicos recalcando que solo los mejores talentos del mundo logran hacerlo: “Esto es una competencia tan exclusiva que clasifica solo a los mejores talentos del mundo de cada deporte y hay gente que se queda por fuera de los juegos olímpicos por una décima”, agregó.

Por último, Juana Rueda Vargas pidió a los seguidores que valoren el sacrificio y compromiso de estos atletas y que se abstengan de emitir juicios sin conocimiento de causa: “A ustedes deportistas: son unos magos, son unos tesos, nos han hecho vibrar con sus participaciones en estos juegos olímpicos y mil gracias por representarnos y hacerlo muy bien, son unos campeones,” concluyó en un emotivo mensaje de agradecimiento y respaldo a sus compañeros.