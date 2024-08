Venezolano que vive en Colombia denunció que, aunque no acudió a las urnas, apareció un voto suyo a favor de Maduro: “Un robo”

Maduro insiste en que la oposición política buscaba hacer un fraude - crédito EFE

Con gran parte del mundo pendiente de sus comicios, el 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales estuvieron precedidas por el rechazo de varios líderes políticos de la región que buscaban hacerle veeduría a la jornada.

De esa forma, y luego de varias horas con Edmundo González como principal ganador en las encuestas, en Venezuela se confirmó que supuestamente el ganador había sido Nicolás Maduro, lo que ha sido rechazado a nivel general porque no se han revelado las actas de votaciones.

De acuerdo con González y la líder política venezolana María Corina Machado, tienen las pruebas suficientes para demostrar que Maduro realizó un fraude electoral para perpetuarse en el poder, por lo que varios países, incluyendo a Estados Unidos, han reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones.

Por su parte, Maduro acusó a la oposición de querer llevar a cabo un fraude electoral, pero, por fuera de contados casos, esta postura no ha recibido el apoyo de los líderes de la región.

María Corina Machado asegura que tienen las pruebas para confirmar que se registró un fraude electoral a manos del chavismo - crédito Reuters

En medio del escándalo mundial, se han registrado denuncias de jurados electorales que afirman haber registrado victoria de González en su mesa de votación, pero esto no coincide con los resultados presentados por la dictadura.

De la misma forma, en Colombia, Greimi José Brito, un venezolano que reside en Bogotá desde 2018, denunció a Semana que descubrió que su nombre aparece en los registros de personas que votaron por Maduro.

En su relato, Brito indicó que después de que el Consejo Nacional Electoral de su país confirmó que Maduro era el presidente electo, su madre le informó que su nombre aparecía como elector del régimen.

Siguen las reacciones tras el fraude electoral que se registró en Venezuela - crédito AFP

Incrédulo de la situación, pidió que le mostraran el resultado que arrojaba el CNE al escribir su número de documento mediante un video. Fue entonces cuando comprobó que había un reporte que indicaba que él había votado en la Institución Educativa Narciso en Anaco, estado de Anzoátegui, donde regularmente ejercía su derecho al voto cuando vivía en su país.

“No salí de mi casa, no entiendo cómo puede aparecer esa información”, afirmó Brito al medio citado, asegurando que intentó votar en Bogotá por Edmundo González, pero le informaron que no cumplía con los requisitos para hacerlo.

“Yo quería votar por Edmundo González y María Corina Machado, nada que ver con Nicolás Maduro”, afirmó Brito.

Múltiples países se han unido para pedir la revelación de las actas de las elecciones - crédito 123rf

Lejos de tener preocupación por algún tipo de error, el venezolano afirmó que esto es una muestra más de que el 28 de junio se registró un fraude electoral que va en contra de la postura de sus connacionales.

“Eso es un robo, es un insulto, la peor deshonra que uno pueda tener. Me robaron el voto. No pude ejercer mi voto como tal. Y sin imaginar a cuántas personas más les usaron los documentos, venezolanos que estamos fuera del país. No es justo aprovecharse de los otros”, indicó Greimi José Brito.

El hombre de 38 años indicó que lo que más le genera frustración es que no ha podido realizar ningún tipo de denuncia y que, al estar lejos de su país, no puede ayudar a demostrar que su caso es cierto: “No tengo ni tiempo ni la forma de llegar hasta allá y quejarme”, remarcó.

De esta forma, mientras en Venezuela se siguen registrando movilizaciones masivas en las que piden que sean reveladas las actas de las elecciones, múltiples naciones, incluida Colombia aunque en medio de múltiples críticas, que hizo público un comunicado junto a México y Brasil, siguen pidiendo al régimen de Maduro esclarecer la situación y aceptar la derrota en los comicios si en realidad esto fue lo que se registró en las elecciones.