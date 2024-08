Participe en la COP16: 14 foros gratuitos abiertos a la ciudadanía antes de la cumbre mundial

Entre las principales expectativas para el evento se encuentra la revisión y actualización de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción en Biodiversidad (NBSAPs, por sus siglas en inglés) - crédito Alcaldía de Cali

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. Este evento importante es considerado el foro de discusión y negociación más relevante de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad.

En esta reunión, se espera que los países aborden temas cruciales como la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. La COP16 atraerá una significativa atención política debido a la naturaleza de las decisiones que se toman en este espacio, con el objetivo de encontrar soluciones a problemas críticos del planeta y detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2030.

Entre las principales expectativas para el evento se encuentra la revisión y actualización de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción en Biodiversidad (NBSAPs, por sus siglas en inglés). Estos instrumentos son fundamentales, ya que cada país los utiliza para planificar y coordinar la implementación del Marco Global de Biodiversidad.

Así mismo, se dio a conocer que la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en 14 foros gratuitos antes de la cumbre mundial. Estos foros, que se llevarán a cabo del 14 de agosto al 2 de noviembre, serán espacios de diálogo y construcción colectiva organizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, WWF Colombia y algunos medios de comunicación.

De acuerdo con Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental, estos foros cobran importancia porque “queremos es darle la oportunidad a la gente de que aprenda qué es la biodiversidad. Porque la mayoría de la gente utiliza el término, pero no sabe de qué se trata el concepto. ¿Por qué no saben? Porque es un concepto que surgió en el ámbito científico y se popularizó gracias al entomólogo Edward O. Wilson quien escribió el libro ‘Biodiversity of life’”.

De igual forma, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afirmó: “Es una gran oportunidad de condensar de forma muy eficaz lo que se está discutiendo sobre la biodiversidad en Colombia; sobre todo, en un país en donde tenemos una gran diversidad biológica, pero también una extraordinaria diversidad cultural que, muchas veces, desde todas las perspectivas, falta reconocer más, porque en ese reconocimiento vamos a poder generar mucha más inclusión social y capacidad de tener oportunidades para que la biodiversidad sea una fuente viva de inspiración y de potencial de la sociedad, como lo es, pero necesitamos reconocer más esa posibilidad”.

La COP16 se destacará por su amplia gama de actividades y eventos previos, que suman más de 70 y estarán distribuidos en diversos territorios. Estas actividades recogerán las visiones y voces de actores del sector privado, del Gobierno, de autoridades locales, pueblos indígenas, comunidades afro, campesinos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y actores internacionales, entre otros.

Un elemento sobresaliente de esta ruta son las actividades académicas previas a la cumbre, que serán desarrolladas por ocho universidades del Valle, así como centros de investigación y tanques de pensamiento bajo la dirección del Instituto Humboldt.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, mencionó que en diversos puntos –como la Zona Verde, el Bulevar del Río, del Oriente, el polideportivo Los Almendros y universidades– se organizarán circuitos de biodiversidad, académicos y culturales. Estos eventos están diseñados para que los visitantes, estudiantes, emprendedores y ciudadanos en general puedan participar activamente.

Además, el programa incluye la Franja Multicolor, que abrirá espacios de participación para las comunidades locales y regionales en la COP16. Esta iniciativa abarcará desde las 22 comunas de la ciudad hasta los pueblos aledaños, garantizando una amplia inclusión y representatividad en la cumbre.

Los foros, planeados desde la COP16 en Colombia hasta la COP30 en Belém, Brasil, buscan establecer una base sólida para la acción climática. En la primera ronda, se enfocarán en aumentar la comprensión y valoración de la biodiversidad, facilitando discusiones y el intercambio de conocimientos sobre la preservación de ecosistemas y especies. La segunda ronda, prevista para 2025, se centrará en los desafíos específicos de la Amazonia y la agenda climática.

La COP16, considerada la conferencia más importante del mundo en materia de biodiversidad, contará con más de 1.152 eventos académicos, 280 actividades culturales y cuatro rutas de acción ciudadana que se extenderán desde las comunas hasta los municipios cercanos a la ciudad. Se trata de la Zona Verde más extensa en la historia de la COP de Biodiversidad desde su creación en 1992, abarcando más de 350.000 metros cuadrados en el sector del Bulevar del Río, situado entre el norte y el centro de Cali.

Por último, a la fecha, se ha confirmado la participación de 145 delegaciones de más de 190 que se esperan para la cumbre de biodiversidad en Cali.