Óscar Naranjo, exprotagonista de novela, reveló su nueva vocación: “Donde Dios me quiera, allí estaré”

Reapareció Óscar Naranjo, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele - crédito @oscar.naranjo_/Instagram

Óscar Naranjo es un recordado participante del reality Protagonistas de nuestra tele, del Canal RCN, en el que se destacó en la temporada de 2012 por ser una de los concursantes más problemático de la Casa Estudio.

Durante su estadía en el programa, Óscar confesó ser abiertamente gay, situación que según él cambió cuando salió del reality y buscó de Dios.

En una entrevista exclusiva para Lo sé todo, el exparticipante reveló a qué se dedica ahora, ya que está alejado del espectáculo y de la televisión.

“La gente está muy contenta, muy emocionada por lo que Dios pone en mi boca, y la gente se acerca y se dan cuenta de que soy Óscar, me dicen que es tremendo cómo Dios me ha transformado, es algo bonito”, dijo y aseguró que ya no es gay.

“Me dedico ahora a llevar la palabra, y donde Dios me requiera, allí estaré para compartir mi testimonio”, añadió.