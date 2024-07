María Fernanda Cabal se despachó contra Nicolás Maduro por retar en público a Edmundo González: “Cobarde es usted”

La senadora María Fernanda Cabal recordó a Nicolás Maduro que hay ciudadanos que lo rechazan - crédito Juan Arias/Infobae

Los resultados electorales en Venezuela, con los que el dictador Nicolás Maduro pretende aferrarse nuevamente en el poder, causaron un levantamiento de la ciudadanía que asegura que hubo fraude electoral. Las masivas manifestaciones ya dejaron 11 muertos, entre ellos dos menores de edad de 15 y 16 años, y más de 100 detenciones en Caracas, Barinas y Zulia.

Los habitantes, políticos de la oposición y otros países, incluyendo Colombia, exigieron la revisión y divulgación de las actas de votación para verificar la transparencia de los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Mientras tanto, en el vecino país continúan las protestas en contra de la dictadura que volvió a instalarse en la Presidencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se han registrado 11 muertos, aproximadamente, por las protestas en Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Ante la violencia evidenciada en las calles, Maduro, en un mensaje público que dio desde el palacio de Miraflores, responsabilizó al opositor Edmundo González Urrutia de “todo lo que está aconteciendo en Venezuela”. Asimismo, lanzó fuertes pullas al excandidato, tildándolo de cobarde y retándolo a presentarse en el palacio.

“No se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie, venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde”, aseveró el hombre que lleva 11 años en el cargo.

Duras repercusiones a las amenazas de Nicolás Maduro

Las declaraciones de Maduro generaron críticas en Colombia. Una de las personas que se pronunció fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que insistió en que gran parte de la ciudadanía venezolana no está de acuerdo con los resultados de los comicios. “Maduro, cobarde es usted que se esconde en Miraflores, porque en las calles lo rechazan”, escribió la congresista de derecha en X, en respuesta al jefe del régimen.

La senadora María Fernanda Cabal rechazó resultados de los comicios en Venezuela que dieron como ganador al dictador Nicolás Maduro - crédito @MariaFdaCabal/X

En otro momento de su pronunciamiento, Nicolás Maduro aseguró que la fuerza pública estará presente en las calles de todas las ciudades para controlar las manifestaciones en su contra.

“Las calles tienen que ser del pueblo. Hasta que restituyamos la paz, hasta que consolidemos la paz, hay dos acciones que haremos: patrullaje militar y policial en todas las ciudades de Venezuela y pueblo movilizado en la calle todos los días para restituir la paz y la normalidad”, indicó.

No obstante, esta orden generó escozor debido al presunto “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la fuerza pública de Venezuela, que ha estado presente en las manifestaciones en contra de la dictadura. De acuerdo con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, la represión también ha sido ejercida por grupos llamados “colectivos”, que son civiles armados que son cercados al Estado.

ONU se pronunció ante "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de autoridades venezolanas en manifestaciones contra Nicolás Maduro - crédito Matías Delacroix/AP

“Venezuela está en un momento crítico. Insto a las autoridades a respetar los derechos de todos los venezolanos, a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo. Todos los venezolanos tienen derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y al futuro de su país, incluido mediante elecciones creíbles”, indicó el alto comisionado.

Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado y el excandidato Edmundo González tendrían órdenes de captura en su contra ordenadas por el dictador, por lo que Costa Rica ofreció asilo político para ambos. Así lo confirmó el canciller, Arnoldo André, en un video divulgado en medios de comunicación. Pese al ofrecimiento, la mujer dijo que no podía abandonar a quienes exigían un cambio en su país.

“Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de captura y de arresto en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. El Gobierno de la República anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio, en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González”, sostuvo el funcionario.