Luisa Fernanda W tendrá que ser atendida de emergencia por un fuerte dolor: “Ni las dos cesáreas me dolió tanto como esa vaina”

Luisa Fernanda W reveló que debe someterse a una cirugía de emergencia por un fuerte dolor - crédito @luisafernandaw/Instagram

La influencer y empresaria paisa Luisa Fernanda W, pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, compartió con sus seguidores en las redes sociales que deberá someterse a una cirugía de emergencia por un dolor intenso que experimentó en sus cordales.

La también cantante confesó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores, que desde hace varios días sentía un dolor insoportable en su boca.

Al principio, la creadora de contenido pensó que se trataba de una lesión causada con el cepillo detal, pero después de asistir a donde un especialista resultó ser una situación mucho más compleja de lo que imaginaba.

La influenciadora aseguró que el dolor por sus cordales era insoportable, superando incluso el de sus dos cesáreas - crédito @faranduleandoando15/Instagram

La empresaria descubrió que el dolor provenía de sus cordales que ya no tenían espacio en su mandíbula y necesitaban ser extraídas con urgencia.

“Hoy estaba llorando como una niña chiquita. Yo a ustedes les conté que me aporrié con un cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese, el problema era que ya las dos cordales de este lado de mi cara (izquierdo) ya no cabían. El dolor era insoportable”, expresó la prometida de Pipe Bueno en uno de sus videos.

Según explicó la influenciadora, el dolor era constante e insoportable durante sus actividades diarias, incluyendo cuando estuvo en Colombiamoda en donde desfiló para la marca Blesshs: “Estuve en una de las pasarelas más esperadas de Colombia Moda colaborando con una marca que amo y me encanta, qué honor para mí ser parte de esta pasarela. La moda colombiana está a otro nivel”, expresó durante el evento desarrollado en Medellín a pesar del dolor que sentía.

Luisa Fernanda W desfiló en la pasarela de Blesshs en Colombiamoda - crédito @luisafernandaw/Instagram