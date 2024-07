Cambios en el Pico y placa en Bogotá: habrá pico y placa regional los sábados de puente festivo

La propuesta busca aliviar la congestión vehicular durante los días de mayor desplazamiento festivo - crédito ilustración Infobae con fotografías de Alcaldía de Bogotá y Lina Gasca/Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, citó a una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana y comunicó los cambios del pico y placa en Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá anunció que se llevará a cabo un plan piloto el sábado 17 de agosto, donde habrá pico y placa regional en los corredores de salida y entrada. Los vehículos con placas pares podrán salir de la capital desde las 6:00 a .m. a 9:00 a. m. y los de placas impares desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m..

Este plan piloto se realizará en los nueve corredores de salida de Bogotá que normalmente reciben el pico y placa regional en los planes retorno. De inicio, la medida estará habilitada durante los próximos cuatro fines de semana que tengan festivos.

Los corredores de salida que recibirán este plan piloto serán:

Autopista Norte

Carrera 7

Calle 80

Vía Suba-Cota

Av. Centenario (Calle 13)

Autopista Sur

Vía Villavicencio

Vía Choachí

Vía La Calera

Galán confirmó que este plan piloto será voluntario y los bogotanos que no acaten la medida no recibirán sanciones económicas, a diferencia del pico y placa regional, aunque pidió colaboración de la ciudadanía: “Si la gente nos ayuda organizándose a la salida, vamos a mejorar la movilidad de esos puentes festivos de manera significativa”.

Galán tomó esta medida con los estudios que ha recibido por parte de la Secretaria de Movilidad: “Desde principio de año, la secretaria de movilidad ha venido haciendo un análisis en los puentes festivos, en los puentes festivos salen de 700.000 vehículos de la ciudad”.

El alcalde también comunicó que esta decisión está ligada a la velocidad registrada de los corredores de entrada y salida de la capital: “Algunos corredores de salida de Bogotá tienen una velocidad muy limitada, la autopista sur tiene una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora un sábado en salida. La avenida Suba - Cota tiene un promedio de velocidad de 15 kilómetros por hora”.

Carlos Fernando Galán afirmó el 23 de abril a Caracol Radio que las medidas entre semana no serán modificadas: “En el estudio que yo pedí me indica que no se puede modificar el pico y placa entre semana porque en este momento tenemos menos vías y vamos a seguir teniendo menos vías para el tráfico mixto por cuenta de las obras públicas que tenemos en Bogotá, entonces reducir la restricción y aumentar los vehículos que se movilizan cuando tenemos este problema puede llevar mayor afectación en la movilidad”.

