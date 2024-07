María Fernanda Yepes reveló la razón por la que no ha vuelto a la actuación

'María Magdalena', protagonizada por María Fernanda Yepes, fue el último gran proyecto de la colombiana en televisión - crédito TV Azteca

María Fernanda Yepes fue la más reciente eliminada de la competencia de MasterChef Celebrity, de la que afirmó aprendió cómo defenderse en la cocina. Sin embargo, los seguidores de la actriz se han preguntado qué pasó con su carrera en la actuación, pues no se le volvió a ver en producciones colombianas.

La actriz, que formó parte de producciones como Sin senos no hay paraíso, María Magdalena y Rosario Tijeras, estuvo como invitada en el matutino Buen día, Colombia, en el que conversó sobre su vida profesional y personal. Inicialmente, Yepes contó que por un tiempo estuvo radicada en México, haciendo énfasis en que sus planes eran quedarse por un corto periodo, pero permaneció en ese país durante 10 años.

La exparticipante de 'MasterChef Celebrity' habló sobre su carrera profesional - crédito @buenidacolombia/Instagram

Radicada en territorio azteca, se abrió camino en la difícil industria de la televisión, logrando así participaciones importantes como en la serie “Oscuro Deseo” en 2020 y su protagónico más complicado hasta el momento, María Magdalena, la mujer que acompañó a Jesús, de acuerdo con datos históricos. En la conversación, reveló los verdaderos motivos por los cuales no ha formado parte de otras producciones.

De acuerdo con su confesión, la exparticipante de MasterChef Celebrity se alejó de los sets de grabación por una complicación en su salud, por lo que decidió hacer un alto en el camino para dedicarse por completo a su recuperación. Esto ocurrió después de haberle metido alma y corazón al personaje, descuidando su lado femenino.

“Yo venía de hacer personajes violentos, fuertes, de carácter y me di cuenta de que tenía abandonado mi lado femenino. Tenía unos miomas fuertísimos en el útero y ahí comenzó un camino de sanación y fue donde decidí, por elección propia, retirarme un poquito de las pantallas y dedicarme a mi sanación”, expresó.

La actriz reveló que rechazó dos veces a 'Masterchef Celebrity', hasta que decidió darle la oportunidad en la sexta temporada - crédito Canal RCN

Desde hace unos años, María Fernanda Yepes fue diagnosticada con miomas uterinos, lo que la llevó a ser sometida a una intervención quirúrgica a comienzos de 2024. Esto llevó a que le preguntaran sobre su deseo de convertirse en mamá, señalando que sí han buscado tener hijos con su esposo, Nicolás Rodríguez, pero no ha sido posible por su quebranto de salud.

Sin embargo, Yepes no descarta que la idea pueda materializarse en el corto plazo, pero es un tema que deja a la voluntad de la vida: “Yo se lo dejo a Diosito, no importa si es niño o niña, que vengan sanos es lo más importante”. Finalmente, aseguró que en los últimos cuatro años en los que se dedicó a ella misma, se ha encontrado con su yo interior, ha compartido con su esposo, se radicó nuevamente en Colombia y está cerca de su familia.

María Fernanda Yepes volvió hace cuatro años a Colombia y se dedicó a un proceso de sanación con su salud - crédito @mariafelina/Instagram

Así fue su despedida de ‘MasterChef Celebrity’

María Fernanda Yepes fue la sexta eliminada de la competencia gastronómica, en una competencia en la que se decantó por una preparación con base de lomo fino. Sin embargo, el tiempo jugó en su contra y no logró preparar completamente el plato, por lo que la deliberación de los jueces fue contundente.

“Estoy superaturdida. Peor que cuando me corté el dedo”, reconoció en el testimonio individual al recibir la noticia. El momento fue tan duro para Vicky Berrio, que no dudó en bajarse del balcón para abrazarla, ya que habían tenido una excelente química a lo largo de la competencia. Ni Claudia Bahamón ni Adrià Marina pudieron evitar emocionarse al presenciar el abrazo entre ambas mujeres, por lo que también rompieron en llanto. Aunque la actriz reconoció que superó ese “bloqueo” que tenía con la cocina, también afirmó que “me voy con un guayabo horrible porque no me quería ir”.