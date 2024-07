Germán Vargas Lleras asegura que Colombia tendrá que prepararse para “recibir la avalancha de millones de venezolanos”

Germán Vargas Lleras después de las elecciones en Venezuela dijo que está convencido de que ni Maduro ni los militares van a entregar el poder cualquiera que sea el resultado - crédito Colprensa

El domingo 28 de julio estuvo envuelto en controversia por al anuncio de la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo en Venezuela. Según el primer boletín oficial presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo el 51,20% de los votos. Por su parte, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, recibió el 44,2% de los sufragios. El proceso electoral estuvo marcado por acusaciones de irregularidades y demoras en el conteo de votos.

Frente a este suceso muchas figuras de la política colombiana han opinado. En ese sentido, Germán Vargas Lleras publicó en su cuenta de X que después de los resultados de las elecciones Colombia tendrá que prepararse para “recibir la avalancha de millones de venezolanos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su vídeo, el líder político de Cambio Radical expresó su convencimiento de que ni Maduro ni los militares entregarán el poder, independientemente del resultado electoral. Argumentó que estos actores, a los que calificó de “delincuentes”, aún no han encontrado refugios seguros en el mundo donde puedan disfrutar de sus riquezas.

Germán Vargas Lleras habla de las elecciones en Venezuela - crédito @German_Vargas

“Tengo la convicción de que Maduro o los militares por ningún motivo van a entregar el poder, cualquiera sea el resultado, entre otras cosas porque estos delincuentes no han encontrado todavía lugares en el mundo para refugiarse y disfrutar de sus fortunas”, comentó el excongresista en su cuenta de X.

Germán Vargas Lleras dice que Colombia recibirá un gran flujo migratorio de Venezuela - crédito @German_Vargas

Germán Vargas Lleras advirtió que Colombia debe estar lista para recibir a millones de venezolanos que, tras unos comicios considerados una burla, habrán perdido toda esperanza de cambio. Además, señaló que es importante no perder de vista que, con Petro en el poder, Colombia podría estar encaminándose en una dirección similar.

Vargas Lleras opinó que, a diferencia de algunos, él no cree que Petro esté pasivamente esperando entregar el poder en 2026, similar a su homólogo del vecino país.

“A estas alturas Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos que tras la burla de estos comicios habrán perdido toda esperanza de cambio. Y no perder de vista que nosotros con Petro vamos por el mismo camino. Al menos yo no soy de los que piensan que Petro, como su vecino, se haya quedado ni por un momento manicruzado esperando a ver a quién le tiene que entregar el poder en 2026″, comentó el político en su cuenta de X.

En ese sentido, el partido político al que pertenece Vargas Lleras, Cambio Radical, después de que se conocieran los resultados de las elecciones en Venezuela compartieron un comunicado en su cuenta oficial de X en el que le pidieron al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que no reconozca la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio en ese país.

“Cambio Radical hace un llamado respetuoso, pero enérgico, al Gobierno para que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, que dan como ganador a Nicolás Maduro, y muestre su compromiso con la democracia en América Latina”, comentó en su cuenta de X.

El comunicado también señala que, tras un seguimiento al proceso electoral del pasado domingo en Venezuela y considerando las denuncias de posible fraude presentadas por la oposición “es complicado confiar en la veracidad de los resultados que ofrece el Consejo Nacional Electoral, que dan como ganador a Nicolás Maduro”.

Finalmente, el grupo encabezado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras envió un mensaje para Venezuela: “Acompañamos al pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

En la misma línea, el senador de Cambio Radical, David Luna, en su cuenta de X dijo al respecto que: “Sin vergüenza alguna, ante los ojos del mundo, el régimen tirano de @NicolasMaduro ha desconocido la democracia y la voluntad de su pueblo. Colombia no puede reconocer la dictadura de Maduro, no seremos cómplices. Exigimos al presidente @petrogustavo y al canciller @LuisGMurillo no respaldar el fraude electoral de hoy en Venezuela, de hacerlo sabremos cómo el gobierno querrá actuar en las próximas elecciones en nuestro país. El mundo debe rodear a Venezuela y a la oposición al régimen, sus libertades están en riesgo”.

David Luna dijo que Nicolás Maduro desconoció la democracia en las elecciones de Venezuela - crédito @lunadavid