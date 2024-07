Representante José Jaime Uscátegui fue retenido en Venezuela por la Guardia Bolivariana: el Centro Democrático pidió su liberación

El congresista opositor colombiano José Jaime Uscátegui fue retenido en Venezuela por la Guardia Bolivariana - crédito Carlos Ortega/EFE

Después de liderar una velatón en uno de los pasos binacionales que comunican el Estado de Táchira, en Venezuela, con la ciudad de Cúcuta, en Colombia, en la mañana de este lunes 29 de julio se conoció que el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, fue detenido por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en zona de frontera.

Según se conoció, el representante a la Cámara llevaba 24 horas en el estado de Táchira, cuando decidió acercarse al puente Atanasio Girardot para fotografiar la situación en la zona de la frontera. Fue en ese momento que hombres de la Guardia lo increparon y lo retuvieron sin mediar palabra.

De hecho, el congresista había informado horas antes en sus redes sociales lo que, para él, sería una clara muestra de fraude tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la victoria del presidente Nicolás Maduro.

“Lo sucedido anoche en Venezuela es tan solo una muestra de lo peligroso que resulta elegir gobiernos de izquierda. El dictador Maduro pretende seguir aferrado en el poder y aquí en Colombia el Presidente ha sido incapaz de rechazar unas elecciones fraudulentas”, escribió Uscátegui horas antes de ser retenido.

El representante José Jaime Uscátegui había estado en Venezuela desde el domingo 28 de julio - crédito red social X

Entretanto, desde el Centro Democrático rechazaron las actuaciones de los uniformados venezolanos y responsabilizaron al Gobierno de Maduro y a la Guardia Nacional Bolivariana por cualquier afectación que pueda presentar el representante en las próximas horas.

“Exigimos la liberación inmediata de nuestro Representante Jose Jaime Uscategui. Siguen las arbitrariedades y abusos del régimen de Maduro. Desde el Centro Democrático rechazamos la retención ilegal de nuestro representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, a quienes hacemos responsables de su vida y su seguridad”, comentó la colectividad en su cuenta de X.

El Centro Democrático exigió a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela que libere al representante a la Cámara - crédito red social X

Asimismo, uno de los primeros en dar a conocer la noticia fue el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien también pidió la colaboración de la Cancillería de Colombia y del ministro Luis Gilberto Murillo para investigar por qué se dio la detención arbitraria.

“Me informan que el Representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui ha sido retenido ilegalmente por la Guardia Bolivariana de Venezuela cerca a la frontera en Cúcuta. Exigimos su liberación inmediata”, señaló.

El director nacional del Centro Democrático informó sobre la retención de Uscátegui - crédito red social X

Entretanto, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a Bluradio que la cartera ya está adelantando los trámites para ubicar al representante en territorio venezolano, pues hasta el momento se desconoce su paradero y se presume que fue obligado a entregar sus equipos de comunicaciones.

No es la primera vez que el representante José Jaime Uscátegui es retenido en Venezuela

El 20 de abril de 2024, el representante José Jaime Uscátegui retornó a Colombia luego de haber sido inadmitido por las autoridades migratorias venezolanas. El congresista del Centro Democrático, quien había viajado a Venezuela con el propósito de participar como observador político en el séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN, describió su experiencia en el aeropuerto de Caracas en una entrevista concedida a W Radio.

José Jaime Uscátegui estuvo incomunicado por más de cuatro horas desde que fue retenido en Venezuela en abril de 2024- crédito @everstrongever/X

Según el congresista, un mes antes de su viaje se había comunicado con miembros de la delegación de paz para informarles sobre su intención de asistir como observador. Incluso, aseguró que la Cancillería colombiana le informó que el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, estaba al tanto de su llegada.

Uscátegui viajó acompañado de unos de sus asesores y, al llegar al aeropuerto, fueron solicitados a presentar sus pasaportes y a pasar a una fila específica. “Se me acerca un agente de migración y me dice ‘usted tiene una notación en el sistema y no tiene autorizado el ingreso a Venezuela’”, narró Uscátegui al medio radial.

Agregó que, posteriormente, le indicaron que debía retornar a Colombia en el mismo vuelo de Copa Airlines en el que había llegado. La situación se tornó más tensa cuando, tras notar que no le permitirían el ingreso, Uscátegui contactó a su equipo de trabajo en Bogotá. Fue en ese momento cuando un agente de migración le solicitó su celular, indicándole que debía quedarse en una sala de seguridad del aeropuerto hasta que definieran su situación.

“Me dijeron que tenía que quedarme en una de las salas de seguridad del aeropuerto hasta que definieran qué iban a hacer con nosotros. (...) Nos pusieron dos custodios y así estuve 15 horas”, afirmó el congresista.

Desde Caracas, las primeras versiones sobre la inadmisión de Uscátegui y del periodista Santiago López que lo acompañaba, apuntaron a la falta de información consistente sobre su ingreso. Además, el representante aseguró que nunca recibió comunicación alguna por parte de la Cancillería colombiana pese a que, como informó el Ministro de Relaciones Exteriores, desde el primer momento en que la oficina del congresista contactó a la cartera, se estableció comunicación por canales diplomáticos y consulares al más alto nivel para garantizar y solicitar el respeto a sus derechos.