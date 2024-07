Gustavo Bolívar criticó a María Corina Machado por celebrar antes de tiempo: “La verdad está dada en las urnas”

Gustavo Bolívar llama a reconocer como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro - crédito @GustavoBolivar/X

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se mostró conforme con los resultados que arrojó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tras más de seis horas de escrutinios en las presidenciales que tenían como principales candidatos a Nicolás Maduro y a Edmundo González.

Para Bolívar, la oposición venezolana cometió un error porque, según el funcionario, celebró antes de tiempo y les pidió respetar el resultado oficial.

“María Corona Machado proclamó a Edmundo González como ganador de las elecciones con una ventaja de 40 puntos sobre Nicolás Maduro. Dice que González tiene 70% y Maduro 30%. La verdad está dentro de las urnas. Veedores internacionales para el recuento de los votos. El resultado debe despejar toda duda”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Bolívar dijo que Colombia debería aprender electoralmente de Venezuela

En la mañana del domingo 28 de julio, Gustavo Bolívar señaló que, lejos de estar sumida en una dictadura, en Venezuela los ciudadanos tienen garantías de participación política y de protesta. Señaló que si María Corina Machado ha caminado por el país haciendo campaña es porque Maduro respetó todos sus derechos.

“Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral”, escribió.

Sin embargo, en otra publicación, Bolívar auguró que al máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le irá mal políticamente independiente de los resultados de la jornada electoral que se realizará este domingo 28 de julio en el país vecino.

“Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche (sic)”, aseveró el funcionario.

En su análisis, el también exsenador de la República sostuvo que lo que más le podría causar un revés a al jefe del régimen en la vecina República son los cientos de millones de venezolanos que residen en el extranjero.

“Juega en contra de la oposición que de los 7.7 millones de venezolanos que viven en el exterior (5.5 millones adultos) y la mayoría inconformes con el gobierno de Maduro, sólo a 69.000 se les permite votar en el exterior. En Colombia, por ejemplo, de los 2.8 millones de venezolanos solo pueden votar 7.700 (sic)”, trinó.

Además, destacó que durante la gestión de Maduro se han alcanzado importantes logros en la paleada economía venezolana.

“Controló la inflación, superó el desabastecimiento, tiene la gasolina más barata del mundo y este año crecerá por encima del promedio latinoamericano, pero persisten los problemas en la prestación de servicios públicos (sic)”, sostuvo.

En su controversial observación, Bolívar instó a que independiente de lo que ocurra en los comicios, los resultados no desemboquen en una grave situación por la fuerte polarización por la que atraviesan.

“Ojalá el resultado, que según encuestas de la derecha favorecen al candidato Edmundo González, y encuestas del gobierno favorecen a Maduro, no desemboque en una oleada de violencia (sic)”, reiteró.

Congresista de Comunes felicitó a Maduro

Sandra Ramírez, excomponente de las Farc-EP y senadora del partido Comunes, se pronunció sobre los resultados presentados por la dictadura de Maduro. Felicitó al oficialismo por los resultados que se dieron a conocer a altas horas de la noche. “Con 5.150.092 frente 4.445.978 votos de Edmundo González, Maduro se ubica como ganador. Éxitos y los mejores deseos”, escribió.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la cuestionó: “¿Usted por qué conocía de antemano el resultado de las elecciones en Venezuela?”.

