Sebastián Vega envía entre lágrimas una reflexión sobre su experiencia con la paternidad

Sebastián Vega habló de un momento fuerte que vivió con su hijo - crédito @sebastian_vega1 / Instagram

El actor colombiano reveló en el pódcast Sin reservas algunos momentos duros de su vida en lo que, según él, explica que “tocó fondo”. Vega confesó que tuvo problemas de alcohol a los que se unieron temas amorosos y económicos.

“Era estar en el fondo y tener que hacer cosas y aparentar estar bien, recuerdo que en ese momento mis anclas a tierra fueron mi madre, que vino muchas veces a Bogotá, me acompañó y se tomó los tragos conmigo, y mi otra ancla fue Matías (hijo del actor)”, dijo.

Sebastián, recordado por su participación en A mano limpia, recordó que durante esos momentos contemplaba el alcohol como una salida a sus problemas, “uno no piensa en nada, uno va y compra una botella y se anestesia, se dopa con el alcohol y llegas a ese punto donde no sientes, pero el alcohol no fue el problema, solo lo acompañó”.

El actor confesó que su hijo Matías lo ayudó a salir de sus problemas económicos - crédito @josefdopatino / Instagram

“Ser así también me enseñó el valor del dinero y del trabajo, no tenía plata para pagar el jardín de mi hijo, entonces después me toca ir a poner la cara, después de haber llorado y con tufo llegar a hablar y ser querido”.

“Yo veía a Mati cada semana o cada 15 días, mi felicidad era acostarme con él porque eran los días que no tomaba y cuando él se iba, volvía esa soledad, tuve que salir de mi carro, en ese momento vivía en el apartamento de mi hermano, fingía que estaba bien”, explicó el actor.

En la entrevista Sebastián dijo que hubo un momento fuerte que vivió con su hijo que según él fue el que lo sacó de sus problemas. Él añadió que lo único que conservó durante su etapa de problemas económicos fue una cámara, con la que un día estaba grabando a su hijo. “Acabé el video y pensé en hacer una toma del ojo de Mati, el niño tenía como 5 años y él ya estaba mamado y le metí un grito, ese grito fue el que me sacó”.

Sebastián reveló que su primer hijo logró sacarlo de los problemas de alcohol - crédito @valen8apardoux / Instagram

“Si de algo me arrepiento es de ese grito, mucho, jueputa pero me doy látigo, látigo de púas porque ahí rompo yo ese mierdero y suelto esa cámara y me fui a abrazarlo, cuando yo lo grito él llora y yo más lo abrazaba. Yo me acuerdo que yo le pedí disculpas a ese chino por mucho tiempo”, dijo entre lágrimas.

Vega asegura que ese duro momento con su hijo le permitió darse cuenta de su situación y buscar ayuda, “Fue ese grito el que me sacó y el que me hizo arrancar para arriba otra vez, ahí tomé el impulso le dije adiós al trago, además yo editando ese video lloraba demasiado, y es un video que atesoro con el alma, pero yo podría decir que hoy en día todavía no me lo he perdonado, quiero mostrarle cuando esté más grande y volver a pedirle una disculpa”.

Sebastián explicó que quiere enseñarle el video a su hijo cuando sea mayor y volver a pedirle disculpas - crédito @sebastian_vega1 / Instagram

El reconocido actor confesó que con el momento de su hijo logró recuperar las ganas de seguir adelante y aseguró que su hijo le mostró que podría seguir luchando por su carrera sin hundirse en el alcohol. “Yo siempre le digo a la gente que hay algo por lo que luchar, es que cuando me dicen que los familiares han tenido problemas de alcohol o drogas y usan eso como excusa para mí eso no es válido, si repercute pero no es una excusa”.

“En ese momento conmigo solo estaban Mati y mis papás, en ese momento ayudó al mierdero que mi relación de pareja estaba mal y eso sumó a todo”. El también creador de contenido explicó que desde ese momento sintió como su vida volvió a tomar forma y lo vio como una segunda oportunidad que le dio la vida para revivir su carrera.