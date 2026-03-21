Falcao afronta un duro reto en Millonarios: nuevo examen médico causa expectativa en los hinchas

Falcao salió en camilla del partido entre Millonarios y Llaneros, por la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Millonarios se prepara para la fecha 13 de la Liga BetPlay, en la que debe apurarse para entrar al grupo de los ocho primeros clubes, asegurar el cupo a los playoffs y llegar en buenas condiciones para el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que es el principal objetivo en 2026.

Sin embargo, por ahora mantiene en el departamento médico a Falcao García, delantero que apenas suma cinco partidos y un gol con los azules en la temporada, su segundo ciclo en la institución y recuperándose de a poco para estar en buenas condiciones para lo que queda del primer semestre.

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El goleador espera completar su proceso para no volver a sufrir molestias físicas, pues cuando se creía que jugaría ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana, se quedó en el banco de suplentes y fue porque se resintió de otra dolencia anterior, que le hizo perder actualmente tres encuentros por Liga BetPlay.

“Falcao ya estuvo trabajando”

El “Tigre” aún no ha tenido la continuidad que esperaba en 2026, debido a que otra vez las lesiones lo aquejan y, en esta ocasión, fueron dos molestias seguidas que le impidieron regresar para inicios de marzo, pues se venía recuperando de una dolencia muscular leve.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, reveló que Falcao se someterá a un nuevo examen médico, el cual determinará en qué momento será prudente que sume minutos para afrontar la Copa Sudamericana y la parte definitiva de la Liga BetPlay, con su experiencia y talento.

Falcao García lleva siete partidos sin jugar con Millonarios, desde febrero de 2026 - crédito Millonarios FC

En charla con los medios previo al partido contra Once Caldas, el entrenador aseguró que, pese a que el atacante ya volvió con sus compañeros y tiene trabajos de campo, aún no tiene el aval del departamento médico porque le falta un estudio para indicar el tipo de lesión que sufrió.

“Ya estuvo trabajando estos tres, cuatro días muy bien en la parte física, pero todavía no ha trabajado con nosotros la parte futbolística. Todavía falta que le hagan el estudio más importante, así que todavía no tenemos la información de lo que es, pero ojalá sea lo menor posible", fueron las palabras de Bustos.

Fabián Bustos dejó afuera a Falcao con Millonarios ante Nacional porque aún no se recupera de su lesión - crédito Millonarios FC

Por esa razón, el jugador no fue convocado contra Once Caldas y la idea es que aparezca ante Fortaleza, el lunes 30 de marzo por la fecha 14, o esperar hasta el inicio de la Copa Sudamericana el martes 7 de abril, cuando los azules visitarán a O’Higgins de Chile en la primera jornada.

Leonardo Castro, otra baja

Los azules viajaron a Manizales con el objetivo de sumar tres puntos en su visita a Once Caldas, otro rival complicado en la Liga BetPlay y al que le quieren dar la misma dosis que Nacional, al que golearon por 3-0 en El Campín y golpearon fuertemente al líder del campeonato colombiano.

Una de las bajas de los azules es Leonardo Castro, delantero que no viajó por una sobrecarga muscular, producto de la cantidad de partidos disputados por ahora, provocando que se quedara en Bogotá por precaución y que se recuperara en estos días, pues es clave para la Copa Sudamericana.

Leonardo Castro venía de marcarle gol a Atlético Nacional, en la goleada 3-0 en El Campín - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Lo bueno es el regreso de David Mackalister Silva, volante que cumplió su fecha de suspensión por la doble amonestación ante Boyacá Chicó y pagó frente a Atlético Nacional, tomando el lugar en la mitad de la cancha para buscar el triunfo en el estadio Palogrande.

Sumado a eso, Jorge Hurtado volvió a convocatoria en reemplazo de Castro, aunque Beckham David Castro será el titular al lado de Rodrigo Contreras, el goleador en el semestre de los azules.