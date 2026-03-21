Foro de Alto Nivel Celac-África: Petro entregó la Presidencia Pro Témpore a Uruguay y envió mensaje de Marco Rubio

El primer mandatario aseguró que espera que el encuentro se realice bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay - crédito @infopresidencia/X

El 21 de marzo de 2026, durante el Foro de Alto Nivel Celac-África de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevó a cabo en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se reunió con varios jefes de Estado, ministros y delegados para impulsar una agenda centrada en fortalecer la articulación política, económica y cultural entre América Latina, el Caribe y el continente africano.

Desde el 18 de marzo, Colombia, en su calidad de Presidente Pro Témpore de la Celac, lideró encuentros orientados a la cooperación para el desarrollo birregional, la reparación histórica y justicia étnico-racial, el comercio y la inversión y un segmento de alto nivel en el que el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, entregó la Presidencia Pro Témpore a la República Oriental del Uruguay, liderada por el jefe de Estado Yamandú Orsi.

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“La paz no ocurre sola, se construye con paciencia, con reglas, con instituciones capaces de transformar nuestras tensiones en convivencia. América Latina y el Caribe han sabido recorrer ese camino (…). Permítanme agradecer especialmente al Gobierno de Colombia por el trabajo realizado durante su Presidencia Pro Témpore, porque conducir este espacio exige escucha y vocación de construir acuerdos”, expresó el mandatario de Uruguay en su intervención, tras recibir oficialmente esa dignidad.

El presidente Gustavo Petro insistió en la importancia de las Naciones Unidas en el Foro de Alto Nivel Celac-África - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Además de Yamandú Orsi, al encuentro fueron invitados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Frid; el primer ministro de Guyana, Mark A. Phillips; y el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye. De igual manera, se contó con la participación de 25 cancilleres y ministros, 10 vicecancilleres, 10 embajadores y representantes permanentes y 24 invitados especiales de América Latina, el Caribe y África.

Ante los asistentes, el presidente Petro tuvo la oportunidad de dar un discurso en el que expuso su punto de vista sobre las problemáticas de carácter global que, a su juicio, deben ser atendidas por todos los países a través de organizaciones como las Naciones Unidas. Indicó que la ONU ofrece al mundo “la posibilidad multilateral de discutir problemas comunes”.

A su juicio, hay situaciones que ponen en riesgo la existencia humana y que son un punto clave de debate, como la crisis climática en ese tipo de escenarios, por lo que considera “un contrasentido” no fortalecer y mantener el trabajo de las Naciones Unidas.

El presidente Gustavo Petro instó al secretario de Estado Marco Rubio a no ocultar sus raíces latinas - crédito Nathan Howard/Reuters

De igual manera, afirmó que América Latina cumple un rol esencial en el abordaje de desafíos de escala global y aprovechó para enviar un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que tiene ascendencia cubana.

“Yo desde aquí le digo a Rubio: ‘Está equivocado, eres latino. Y como latino, nos puedes entender y no hay que ocultar esa raíz’. Yo me siento orgulloso de ser latino. Pero ser latino no consiste en avasallarnos los unos a los otros. En América Latina hemos entendido, a pesar de algunos problemas, a abrazarnos como compañeros y hermanos, a no destruir el hogar del vecino”, señaló el primer mandatario, criticando también algunas acciones militares ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico, como el bombardeo de embarcaciones en el Caribe.

Asimismo, expresó su deseo por la posibilidad de la realización de una cumbre de jefes de Estado entre África y América Latina que se desarrolle bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay y que este encuentro sea de “un nivel mucho más alto”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es latino - crédito @infopresidencia/X

“Puede tener como un foco de poder político en el mundo y que refleja las posibilidades aún balbucientes de una humanidad que se ponga en el sujeto principal de las decisiones políticas del mundo”, expuso.