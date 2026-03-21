Jhon Córdoba le hace competencia a Luis Suárez en selección Colombia: cuatro goles en partido previo a los amistosos

Jhon Córdoba sigue siendo la figura del Krasnodar, que le permite ser convocado a la selección Colombia sin problemas - crédito Luisa González/REUTERS

Jhon Córdoba ha perdido oportunidades en la selección Colombia, después de la gran presentación de Luis Javier Suárez en el último partido de las eliminatorias, marcando cuatro goles frente a Venezuela y su buen momento con el Sporting de Lisboa, al que tiene en cuartos de Champions.

Es por eso que el delantero ahora mete presión con sus cuatro goles en la Liga Premier de Rusia, donde ha consolidado su carrera en los últimos años y le permitió jugar por primera vez con el combinado nacional, después de la exigencia de los aficionados al técnico Néstor Lorenzo.

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Córdoba será uno de los últimos futbolistas en unirse al combinado nacional en Estados Unidos, donde inició la concentración del equipo para los encuentros amistosos ante Croacia y Francia, que servirán como prueba final para elegir a los jugadores convocados para el Mundial 2026 a finales de mayo.

El “póker” de Jhon Córdoba

El delantero colombiano es estrella en el fútbol ruso que, pese a la prohibición de la Uefa y la FIFA para que su selección y clubes participen en torneos internacionales, lleva varias temporadas como goleador y bajo la mirada del técnico Néstor Lorenzo, en especial camino al mundial.

Córdoba le marcó cuatro de los seis goles del Krasnodar al Pari Nizhniy Novgorod, en la fecha 22 de la Liga Premier y tiene al equipo como líder con 49 puntos, cuatro más que el poderoso Zenit, del otro cafetero Jhon Jáder Durán y Wilmar Barrios, quedando cerca del título.

Jhon Córdoba juega con el Krasnodar desde 2021, convirtiéndose en uno de sus jugadores más importantes en la historia - crédito FC Krasnodar

El colombiano no solo abrió el marcador a los seis minutos de partido, sino que anotó tres tantos en 49 minutos, toda una proeza para el atacante de 32 años y dejando prácticamente liquidado el compromiso, mientras el resto de sus compañeros realizaban el resto del trabajo.

Para el minuto 85, Jhon Córdoba cerró la goleada del Krasnodar por 6-0, un marcador escandaloso en la jornada de la Liga Premier y demostrando el poderío del club en la temporada, pues quiere salir campeón de manera anticipada y con el cafetero como su goleador.

Jhon Córdoba recibiendo el premio a mejor jugador del partido con Krasnodar por sus cuatro anotaciones - crédito FC Krasnodar

En 30 partidos de la campaña, contando la Copa de Rusia y la Supercopa, Córdoba acumula 18 anotaciones y ocho asistencias, ratificando que es referente de la institución y, aunque tuvo ofertas de otras ligas en Europa en los últimos años, por ahora se siente cómodo en Rusia.

Inicia la concentración Tricolor

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol presentó la lista de convocados de la selección nacional, que viajará a Estados Unidos para iniciar trabajos de cara a los dos amistosos de marzo, que será de gran importancia por el nivel de Francia y Croacia, otros dos participantes en el mundial.

“La Selección concentrará en Orlando (Florida, Estados Unidos) desde el próximo sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium. Posteriormente, La Sele viajará a Washington D.C. para jugar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia“, dijo la FCF.

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, presentó la convocatoria para los amistosos de marzo, que también sería prácticamente la misma para el mundial - crédito Luisa González/REUTERS

Convocatoria de Colombia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)