Adulta mayor fue golpeada y víctima de millonario robo en Envigado, Antioquia: Policía capturó al ladrón y recuperó el botín

Otro de los presuntos implicados logró huir - crédito Secretaría de Seguridad de Envigado/Facebook

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre de 36 años señalado de participar en el hurto a una mujer de 75 años en el barrio Las Vegas, en Envigado (Antioquia).

El hecho, que causó indignación por la violencia ejercida contra la víctima, concluyó con la recuperación total del dinero robado y la judicialización del presunto responsable.

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Detalles del caso

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la víctima retiró de una entidad bancaria la suma de más de $6.000.000. Luego, cuando la mujer transitaba por el barrio Las Vegas, fue abordada por los sospechosos, que la abordaron violentamente y le arrebataron el botín.

La Policía capturó al sospechoso del hurto a una mujer de 75 años en el barrio Las Vegas, en Envigado (Antioquia), tras una rápida reacción gracias a la denuncia oportuna de la comunidad - crédito Secretaría de Seguridad de Envigado/Facebook

La intervención de un vecino, que alertó a las autoridades sobre la presencia y huida de los sospechosos, fue clave para el desarrollo del operativo. “La reacción de las patrullas de vigilancia se produjo gracias al aviso oportuno de un ciudadano, quien alertó a los uniformados sobre la huida de dos personas que momentos antes habrían cometido el hurto”, indicaron desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La respuesta policial permitió ubicar a uno de los presuntos responsables cuando intentaba abordar un taxi para evadir a las autoridades. “Durante la intervención, los uniformados realizaron un registro personal, encontrando en poder del individuo el arma de fuego y el dinero en efectivo. De manera simultánea, a través de la central de monitoreo, se logró ubicar a la víctima, quien identificó plenamente al capturado como uno de los responsables del hecho”, reveló la institución.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron en poder del sujeto un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 milímetros, con proveedor y cinco cartuchos, además de los $6.080.000 en efectivo que habían sido hurtados y un equipo celular. Tanto el capturado como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Investigación y llamado a la denuncia ciudadana

El hombre fue presentado ante la Fiscalía por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para dar con el segundo implicado en el caso.

Esta fue el arma y parte del dinero incautado - crédito Secretaría de Seguridad de Envigado/Facebook

La Policía destacó la importancia de la colaboración de la comunidad para la reacción oportuna de las autoridades. “Se invita a la comunidad a continuar informando cualquier hecho que afecte la seguridad. Reafirmando el compromiso con la protección de la vida, la convivencia y los bienes de los ciudadanos”, señaló la institución.

Captura de dos fleteros tras persecución policial en El Poblado el 10 de marzo

El martes 10 de marzo de 2026, dos presuntos fleteros fueron capturados en flagrancia tras un asalto violento en El Poblado, una de las zonas más concurridas del sur de Medellín. El hecho ocurrió en el puente peatonal de la estación Poblado del Metro, donde un ciudadano fue abordado y lesionado con un arma cortopunzante al resistirse al robo.

Un integrante de la Policía, vestido de civil y fuera de servicio, presenció el ataque y emprendió una persecución que se extendió por varias cuadras. “Estos delincuentes intentaron huir, pero no contaban con la determinación de este policía, quien incluso arriesgó hasta su propia vida al recorrer un tramo de la autopista en contravía para no perderlos de vista”, destacó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Una reacción inmediata de un agente de la Policía Nacional vestido de civil impidió el robo a un ciudadano y permitió la captura de dos sospechosos en una de las zonas más transitadas al sur de la ciudad - crédito @FicoGutierrez / X

La intervención permitió reducir y capturar a los dos sospechosos, que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Villa enfatizó que este operativo integra la estrategia Plan Madriguera, apoyada en tecnología avanzada y análisis de datos para anticipar delitos.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), el hurto a personas en Medellín disminuyó un 7% y los atracos violentos un 19%. “Estamos demostrando que si el crimen se organiza, nosotros somos capaces también de estar más organizados que ellos”, concluyó Villa.