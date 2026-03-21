Capturaron a ‘Mayimbú’ cabecilla urbana de subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, según Ejército

El hombre es una de las cabecillas urbanas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército Nacional

La Policía Nacional detuvo en un operativo a un hombre de 37 años, conocido como “Mayimbú”, señalado como presunto integrante del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

La captura se realizó en el municipio de San Martín, sur del Cesar, durante un procedimiento de allanamiento en una vivienda del barrio El Diamante, donde se incautó una pistola y 61 proyectiles calibre 7.65.

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Según informó el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, el capturado sería el presunto cabecilla urbano de la subestructura Frente Resistencia Campesina.

De acuerdo con lo detallado por la autoridad, el hombre tendría injerencia en los municipios de San Martín, San Alberto, zonas rurales de Río de Oro y otros del departamento de Norte de Santander.

Alias Mayimbú operaba delictivamente desde San Martín, Cesar, al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Gobernación del Magdalena y Ejército Nacional

La investigación, de acuerdo con un comunicado oficial del Ejército Nacional, reveló que “Mayimbú” estaría vinculado a la dinamización de economías ilegales, especialmente extorsión y tráfico de estupefacientes, actividades que guardan relación con el aumento de homicidios bajo la modalidad de sicariato y el desplazamiento forzado de población civil en la región.

Según información de inteligencia militar y policial, alias “Mayimbu” tendría una trayectoria delictiva superior a un año dentro de esta estructura criminal.

El procedimiento judicial se ejecutó tras una orden de allanamiento y registro. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos en el departamento del Cesar y zonas aledañas para combatir la presencia de organizaciones criminales y proteger la seguridad de los habitantes.

San Martín, Cesar, es uno de los municipios más al sur del departamento, y hasta allá lega la influencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Google Maps

Por su parte, el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, destacó que la acción coordinada entre el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional permitió asestar un golpe significativo a las redes criminales de la región.

Las fuerzas militares informaron que mantienen operativos en el departamento del Cesar y zonas aledañas para debilitar las estructuras delincuenciales y brindar mayor protección a la población civil.

Crecen los riesgos por disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra con el Clan del Golfo, en el norte del país

Las confrontaciones entre integrantes del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en la zona rural de Aracataca, Magdalena, durante la última semana de febrero de 2026, dejaron al menos 275 personas desplazadas y la muerte de entre 8 y 10 combatientes.

Durante más de 48 horas, los enfrentamientos en la vereda La Fuente obligaron a familias de varias comunidades a abandonar sus hogares. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica indicaron que el impacto humanitario incluyó el cierre temporal del Parque Tayrona y la alteración de la vida en las veredas Fuente Alta, Fuente Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y Chimborazo.

Según informó la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estos hechos confirman las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - Acsn operan en el departamento de Magdalena - crédito Captura de Pantalla Pablo David G./Instagram

En diciembre de 2025, este organismo alertó sobre el riesgo creciente para la población de la Sierra Nevada a través de la Alerta Temprana Estructural 020. Las alertas previas de la Defensoría registraron la evolución de un escenario de disputa territorial de alto impacto, motivado por el control de rutas estratégicas y economías ilegales en la región.

La historia del conflicto se remonta a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, que dejó un vacío de poder aprovechado por diferentes estructuras armadas. Según Pares, entre 2010 y 2012, el Clan Giraldo y el Clan del Golfo compartieron el dominio de la zona, pero la ruptura de esta alianza desató una pugna que elevó los homicidios en la región y redefinió la presencia de los grupos armados.

La creación de Los Pachenca y luego de las Acsn lideradas por Deimer Patiño Giraldo (alias “Ochenta”), consolidó nuevas dinámicas de confrontación.

A partir de 2018, la disputa entre el Clan del Golfo y las Acsn e intensificó, con acciones armadas frecuentes en municipios como Ciénaga, Dibulla y Bonda. El control de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada se convirtió en un objetivo estratégico, permitiendo la conexión entre centros urbanos y rutas hacia el extranjero para el tráfico de droga y otras economías ilícitas.