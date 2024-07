María Fernanda Yepes es la nueva eliminada de ‘Masterchef Celebrity’: se despidió entre lágrimas

Maria Fernanda Yepes forma parte de los famosos que se enrolaron en la sexta temporada de Masterchef Celebrity - crédito @mariafelina/Instagram

Dominica Duque, Marcela Gallego, Maria Fernanda Yepes, Alejandro Estrada, Franko Bonilla, e Ilenia Antonini terminaron la semana con los delantales negros en su poder y se midieron en la prueba de eliminación de Masterchef Celebrity para saber cuál sería el próximo en abandonar el programa del Canal RCN.

Luego de que Paola Rey y Vicky Berrio entregaron sus pines de inmunidad, el jurado explicó la prueba: sería una preparación libre, pero solo podrían preparar platos de sal, nada de postres. La despensa quedó abierta durante los 60 minutos disponibles para “hacer el mejor plato de sus vidas”, como lo expresó Jorge Rausch a los concursantes.

Durante la prueba no faltaron las expresiones de ánimo de Alejandro hacia Dominica, reafirmando su cercanía a lo largo del programa de telerrealidad. Justamente el actor, así como Ilenia y Franko, fueron los que más confianza mostraron en sus platos, más allá de las observaciones que les hizo el jurado una vez pasó por sus puestos. No corrieron con la misma suerte Marcela y Dominica, que tras las visitas de Rausch y Adria Marina evidenciaron problemas para reponerse.

Tampoco faltaron los contratiempos, como fue el caso de María Fernanda que se hizo un corte en un dedo mientras usaba la mandolina. Pese a todo, se colocó un guante desechable y siguió con la prueba. Los problemas no terminaron luego de que Nicolás de Zubiria le señalara algunos problemas con su preparación, motivo por el que la actriz sintió el estrés y el rigor de la competencia hasta los minutos finales del reto.

Con el tiempo finalizado se notaron las caras largas de Dominica y Maria Fernanda una vez recibieron la orden de levantar los platos. A la hora de la degustación uno por uno fueron pasando los participantes. Ilenia presentó una pasta, inspirada en Italia, país en el que nació. Sorpresivamente, el jurado no dio una opinión sobre su preparación, al punto que se limitaron a referirse al debate de si se le ponía queso parmesano a la pasta, o no.

Marcela presentó un arroz con mariscos y mejillones, que recibió quejas por la falta de sal en el arroz y el uso de achiotes, que estuvo retirando durante buena parte de los 60 minutos de preparación. Alejandro presentó una paella, dedicado a “ella”, a Dominica, a la que se refirió como “la que está atrás a la derecha”, gesto por el que la locutora no pudo evitar sonreír. Franko apuntó que “desde Villa de Leyva para acá es evidente lo cerca que están”. Por su parte, Dominica afirmó que pediría explicaciones por la dedicatoria.

Tanto Dominica como Maria Fernanda apostaron por hacer lomos, mientras que Franko se la jugó con unos espárragos con puré de zanahoria, despertando reacciones divididas en el jurado en cada uno de los casos. Tras deliberar y coincidir en que fue un bajón de nivel comparado con eliminaciones anteriores, determinaron que Alejandro e Ilenia presentaron los mejores platos, y que la siguiente eliminada sería Maria Fernanda.

“Estoy superaturdida. Peor que cuando me corté el dedo”, reconoció en el testimonio individual al recibir la noticia. El momento fue tan duro para Vicky Berrio, que no dudó en bajarse del balcón para abrazarla. Ni Claudia Bahamón ni Adria Marina pudieron evitar emocionarse al presenciar el abrazo entre ambas mujeres. Aunque la actriz reconoció que superó ese “bloqueo” que tenía con la cocina, también afirmó que “me voy con un guayabo horrible porque no me quería ir”. Tras recoger sus cuchillos, María Fernanda se convirtió en la sexta participante en abandonar la sexta temporada, y la quinta que se va en una prueba de eliminación.

