La fiscal Luz Adriana Camargo entregó detalles del escándalo de la Ungrd: no descartó hacerse cargo de la investigación

Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, aseguró que la investigación tiene un equipo de más de 15 investigadores especializados - crédito Colprensa/John Paz

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha puesto al descubierto una supuesta organización criminal que comprometió más de 228 mil millones de pesos en contratos públicos, según comentó la Fiscalía este jueves 25 de julio.

Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo reveló en una entrevista con El Tiempo detalles de cómo avanzan las investigaciones que, por ahora, se mantienen en cabeza de las fiscales Andrea Muñoz y María Cristina Patiño, con la participación de más de 15 investigadores especializados.

En la audiencia realizada, se imputaron cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, y se mencionó la implicación de al menos nueve congresistas y varios altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, Carlos Ramón González, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), renunció el viernes pasado después de que su nombre saliera a relucir en la imputación de cargos contra el exdirector y el exsubdirector de la entidad de prevención del riesgo.

Luz Adriana Camargo hizo referencia a la conclusión a la que llegó el ente acusador sobre la existencia de esta red de corrupción. Según la fiscal, fue gracias a la colaboración de varios involucrados y un arduo trabajo de investigación que incluyó la corroboración de evidencias tanto con medios documentales como con testimonios directos.

La Fiscalía implicó a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno en la entrega de contratos a congresistas - crédito Colprensa

“Nosotros estamos en un proceso de colaboración con las tres personas que el jueves se sentaron en calidad de imputados... estamos negociando principio de oportunidad para algunas de las conductas punibles”, señaló la fiscal al medio nacional.

Uno de los aspectos más controvertidos fue la mención de altos funcionarios como la exconsejera Sandra Ortiz, el ministro Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González y César Manrique de Función Pública. La fiscal aclaró que estos nombres surgieron durante las investigaciones preliminares y que se están corroborando las evidencias para determinar su participación en el entramado de corrupción. “Estos son procesos de investigación en construcción... lo que quiero hacer entender es que este ejercicio es mucho más complejo”, afirmó.

Además, Gustavo Petro se pronunció diciendo que no defenderá a nadie y que “caiga quien caiga”. En relación con la participación de Bonilla, González, Ortiz y Manrique, la fiscal mencionó que lo relevante es establecer qué tan importante fue su papel dentro de la organización criminal.

“Este acto es un acto de comunicación a los imputados donde básicamente se les dice por qué se les está investigando”, señaló al diario nacional.

Audiencia de Sneyder Pinilla y Olmedo López terminó con la implicación de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia - crédito Colprensa/Fiscalía

Otro alfil del Gobierno Petro implicado, aunque no fue mencionado en la última audiencia, es el exministro Luis Fernando Velasco. La fiscal mencionó que su caso aún se encuentra bajo investigación y no se ha descartado su nombre. “Con lo del ministro Velasco hay una investigación que se está adelantando... esto hace parte de la misma investigación y allí se va avanzando a diferente ritmo”.

El caso también involucra a nueve congresistas, incluidos Iván Name y Andrés Calle, mencionados en una compulsa de copias ante la Corte Suprema haber recibido, presuntamente, cinco mil millones de pesos en coimas para beneficiar las reformas del Gobierno nacional.

La fiscal hizo énfasis en que, dado que tienen fuero, la competencia para investigarlos corresponde a la Sala de Instrucción de la Corte. “Es la Sala de Instrucción de la Corte quien debe investigarlos. Yo esperaría que lo que venga con la Corte es un trabajo armónico”.

Una de las hipótesis que se están explorando es la posible relación entre esta estructura criminal y la compra de votos en el Legislativo. La fiscal mencionó que organizaciones criminales como esta suelen tener múltiples propósitos, incluyendo el uso de fondos públicos para diversas actividades ilícitas.

Finalmente, se abordó la cuestión de los supuestos contratos dirigidos al ELN, mencionados por Olmedo López. Este señalamiento también está bajo verificación, según afirmó la fiscal Camargo. “Estamos exactamente en lo mismo, avanzando en punto a las hipótesis que se plantean”.

En otra entrevista concedida a El Espectador, la jefa de la Fiscalía no descartó que pueda liderar la investigación contra los exfuncionarios de la Ungrd. Aunque aseguró que no es ella quien pueda hablar de los resultados del ente investigador en este caso porque no está a cargo, no descartó la posibilidad de tomar las riendas de las indagaciones, lo que implicaría reunirse con López y Pinilla para continuar con la matriz de colaboración.

“La investigación está a cargo de la doctora María Cristina Patiño; ella es la directora de esa investigación, es nuestra fiscal delegada ante la Corte. Yo no he participado en ninguna reunión. Me parece que no es conveniente. Además, salvo que asuma la competencia, que lo podría hacer eventualmente, yo podría asumir alguna parte o un proceso o esos procesos como fiscal, pero no lo he hecho y me parece que es importante que quien dirige la investigación sea quien dirija las conversaciones y hasta el momento ha sido la doctora María Cristina Patiño”, comentó.