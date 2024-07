‘Betty la fea: La historia continúa’: esto es lo que piensa Julián Arango, “Hugo Lombardi”, de su personaje

Julián Arango se refirió al impacto de "Yo soy Betty, la fea" a las nueva generaciones - crédito @Lasaladelauraacuña/Instagram

La serie Betty la fea: la historia continúa, secuela de la novela Yo soy Betty, la fea, ha vuelto a cautivar a una amplia audiencia que esperaba con ansias una prolongación de la historia, que se lanzó oficialmente el 25 de octubre de 1999. Ahora, esta tragicomedia se desarrolla en un contexto de nuevos tiempos, tendencias y conceptos sociales, en los que sus personajes deben ser mesurados en sus comentarios y afirmaciones para cambiar la carga “machista” y “misógina” de la novela.

A propósito, Julián Arango, que interpreta a Hugo Lombardi, se refirió a estos aspectos de la novela que “conquistó el mundo” y, en especial, su personaje, que se caracterizaba por el odio profundo a Beatriz Pinzón Solano, solo por el hecho de ser considerada “fea”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Julián Arango aconseja que los niños no vean "Yo soy Betty, la fea" - crédito Prime Video/AP

En medio de una entrevista con la presentadora santandereana Laura Acuña, el actor expresó su asombro por la variedad de audiencia que se ha visto la famosa novela, la cual mantiene vigente tras 25 años de haberse estrenado.

El actor bogotano en el programa en YouTube: En la sala de Laura expresó que la novela no es un ejemplo para la juventud, y menos para niños que no superan los cinco años; además, envió un consejo a las nuevas generaciones en relación con su particular personaje: “Niños de cuatro años: ‘ay, ay’. ‘¿Pero usted por qué está viendo eso? De ahí no aprenda, usted no sea Hugo Lombardi nunca”, afirmó entre risas.

Asimismo, indicó que la producción debería ser declarada “patrimonio de cultural” del país debido a que a pesar de los años “no muere”. “La pueden coger a bala. Nada, no pasa nada”, complementó en su declaración.

Julián Arango se quedó asombrado por la variedad de audiencia que ven "Yo soy Betty, la fea" - crédito Prime Video/AP

En efecto, usuarios en redes sociales dieron la razón a las palabras de Arango, contando desde su propia experiencia cómo sus hijos o familiares menores de edad son fanáticos de la tragicomedia.

“Siii los hijos míos tienen 12 y 13 años y se han visto a Betty más veces que yo”; “Supieran la cantidad de veces que me la he visto. Es más lo que lleva el teletrabajo en este mundo Betty es mi compañía, completo y mi diálogo diario”; “Confirmó mi hijo de 11 se la vio por Youtube y la ama y ahora se la está repitiendo”; “En el año 2013. La Pasaron por la TV. Ya creo le tercera vez en Ecuador mi hijo de 13 años no se perdía ni un solo Capítulo. Aparte el esposo de mi hija mi hija y yo también la volvimos a ver con el niño. que buenos tiempos aquellos acá en Ecuador (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

La esposa e hija de Julián Arango no tienen redes sociales

Una de las particularidades que salió a la luz en medio de la entrevista es su relación de más de 20 años con “Lina”, una mujer de quien no se conocen mayores detalles. Sus publicaciones en redes sociales, especialmente, en Instagram, se enfocan en su vida profesional, y son casi nulas las publicaciones con su núcleo familiar.

El motivo de esta decisión radicaría en el deseo del actor de alejar a su familia de la opinión público, principalmente a su hija. Por esta razón no tienen redes sociales. “Ellas no tienen por qué acarrear con esto. Actores que muestran a sus hijos desde muy chiquitos y ya los vuelven embajadores de marcas. Son niños, tienen que ir a jugar”, expuso Arango a Acuña.

Julián Arango afirmó que ni su esposa ni su hija tienen redes sociales - crédito @Lasaladelauraacuña/Instagram

Algunos usuarios expresaron su opinión, aseverando que lo dicho por Arango pudo ser una “pulla” para Acuña, pues es una de las figuras públicas públicas que suele compartir contenido de sus hijos. “Total mente de acuerdo son niños, los papás a toda hora los quieren volver marketing”; “Huy buena esa Julián, que vainaso para Laura Acuña”; “Me acordó a Carolina Soto”; “Esto también iba para la presentadora”; “Los niños no deberían aparecer en redes sociales. Cuando sean adultos podrán decidir qué huella digital quieren dejar”; “Laura póngale oídos sus hijos a jugar y no a maquillarlos y fotografiarlos (sic)”, dijeron.