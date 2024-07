Arandú habló del reencuentro con su hija luego de su salida del ‘Desafío XX’: “No me reconoció”

Arandú habló del apoyo que recibió de su pareja durante su participación en el 'Desafío XX' - crédito @arandu_model/Instagram

El exparticipante del Desafío XX relató lo importante que fue para él contar con el apoyo de su pareja durante el tiempo que estuvo en el reality de competencia de Caracol Televisión, además reveló que la relación con su hija debió iniciar de cero: “Cuando me vio no me reconoció”.

El empresario y cultivador conversó sobre los cambios que trajo a su vida el haber hecho parte del programa concurso y relató cómo reconstruyó la relación con su bebé, pues cuando decidió entrar al juego la dejó muy pequeña: “No se dejó alzar y me tocó devolverla a los brazos de la mamá”.

Arandú cuyo nombre real es Iván Arteaga contó cómo fue su nueva realidad tras la salida del Desafío 2024. “Siempre fue uno de mis mayores temores al quedar eliminado, de hecho, cuando Andrea Serna me la mencionó fue que no pude contener más lágrimas porque por ella estaba ahí”, mencionó.

Arandú habló del reencuentro con su hija luego de su salida del 'Desafío XX' y lo importante que fue el apoyo de su pareja

El deportista nacido en Lorica, Córdoba converso con el programa El Sentenciado de Caracol digital a cerca de su nueva vida como exdesafiante. Allí mencionó los nuevos retos a los que se enfrenta y cómo superó el hecho de que su bebé no lo recordara.

“Nos tocó adaptarnos de nuevo, pasamos tiempo juntos y poco a poco me fui acercando para que sintiera mi calor. Le empecé a charlarle y estar presente para que me escuchara y me viera más seguido. La verdad agradezco mucho el trabajo que hizo mi pareja con ella cuidándola mientras estuve en competencia, eso me dio la fuerza y la confianza de seguir adelante”.

Durante su estadía en la Ciudadela, este exintegrante de Beta no dio muchos detalles de su vida personal, aunque tampoco desaprovechó la oportunidad de contar un poco de su historia de vida, sus sueños y su novia, aunque su interés estaba puesto directamente en la competencia.

Es por ello que, tras su salida, Arandú hace parte de El Sentenciado, en donde nos brinda más información de aquello que había mantenido en privado: “Tengo una relación, ya vamos cuatro años, y es el amor de mi vida, es la persona a la que más quiero, la mamá de mi hija”.

Arandú habló de su salida del 'Desafío XX' y reveló en qué gastará el dinero se ganó

Arandú habló de su pareja

La salida de Arandú dejó a los fanáticos del Desafío 2024 impactados, ya que veían dicho duelo con Kevyn en las instancias finales, pues este participante siempre mostró sus habilidades dentro de los Boxes, principalmente en el Blanco, donde su agilidad le daba ventaja frente al resto de competidores.

Por otro lado, algo de lo que más llamó la atención de este agricultor fue que no se vio envuelto en polémicas y que siempre dejó en claro la importancia que tenía su familia dentro de este sueño, dado que tiene una pareja y un bebé.

En su entrevista con El Sentenciado, el agricultor de 22 años de edad compartió detalles de su faceta sentimental dejando ene videncia el gran cariño que él siente por su pareja y lo convencido que está de mantener su noviazgo como una prioridad: “Ella me entiende y yo la entiendo, ya sabe cómo soy, ya nos conocemos”.

Es agricultor, deportista y modelo

Pese a que no reveló la identidad de su amada, le agradeció el haber cuidado de su hija durante su ausencia y comentó cómo es el trato con ella. “Uno ya sabe a qué persona tiene que tener uno en la vida. Es una buena compañera”, añadió Arandú, quien reafirmó todo lo que ha construido durante estos cuatro años al lado de esta mujer.

Sobre su opinión tras su regreso del Desafío, el eliminado deja en claro que su pareja fue la primera en impulsarlo a ir al reality: “Mi pareja siempre me ha apoyado, desde el inicio cuando empecé con los entrenamientos estuvo ahí, fue la que se aguantó mis lesiones”. Ante esto, exalta que su novia si no lo veía haciendo ejercicio lo presionaba a hacerlo y lo encarrilaba.