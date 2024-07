Miguel Melfi habló nuevamente de Nataly Umaña, ahora ve las cosas diferentes: “Fue el peor momento y el más bajo”

Miguel Melfi calificó su relación con Nataly Umaña como un "error" - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los reality más populares en el país, puesto que su primera temporada se robó la atención de los televidentes del Canal RCN por los momentos de tensión, controversias y romances que se vivieron durante los 4 meses que duró la transmisión en vivo del programa.

Uno de los momentos más comentados de la primera edición del reality ocurrió cuando la actriz ibaguereña Nataly Umaña, se involucró sentimentalmente con el actor, modelo y cantante panameño Miguel Melfi, mientras aún estaba casada con su esposo, el también actor Alejandro Estrada.

La actriz Nataly Umaña se vio envuelta en un romance con Miguel Melfi durante La casa de los famosos

A lo largo del programa, las cámaras captaron varios momentos donde se evidenciaba la fuerte química entre Umaña y Melfi con demostraciones de afecto como abrazos y besos; además de compartir noches en la misma cama. Estos hechos generaron polémica y fuertes reacciones entre los seguidores del reality de convivencia.

Sin embargo, los momentos de romance entre los participantes afectó a todos en la casa cuando, durante la dinámica de “congelados”, Alejandro Estrada ingresó para confrontar a su esposa por su relación con Melfi, tanto así que puso fin a su matrimonio en plena transmisión en vivo.

Alejandro Estrada ingresó a la casa para confrontar a Nataly Umaña sobre su infidelidad en vivo

Después de finalizar la primera temporada, todos los episodios polémicos quedaron en la memoria de los televidentes y de los mismos concursantes. Hace poco, el artista panameño habló de su paso por el programa, las vivencias y los momentos no tan buenos.

En una entrevista realizada en el pódcast Gordas de Envidia, presentado por María José, el personaje interpretado por el exparticipante Camilo Pulgarín, Miguel Melfi se refirió su relación con Umaña.

Las cámaras captaron abrazos y besos entre Nataly Umaña y Miguel Melfi

En la sección de Preguntas Gonorreas, a la inquietud de “¿Qué fue lo peor que te pasó en la casa?”, el cantante respondió refiriéndose a su romance con la actriz de Ibagué: “Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar”. Destacando sus decisiones, añadió que: “En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sentía, por el gusto, por todo ese tipo de cosas y siento que cuando se trata de emociones y sentimientos uno no los puede controlar, eso es real, uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente”.

El intérprete de canciones como Ella, La última carta, Millonario y muchas más reconoció que aquella relación fue uno de los momentos más bajos de su vida, lamentando no haber esperado a que la actriz ibaguereña resolviera su situación matrimonial antes de involucrarse sentimentalmente con ella.

Miguel Melfi confesó que no dimensionó lo que estaba haciendo al involucrarse con Umaña

“Yo pude decir ‘me gusta la pelada, prefiero esperar a cuando ella resuelva las cosas cuando dice que su relación ya no está funcionando con su marido y cuando terminen yo puedo intentar algo con ella’, pero estando encerrados uno empieza a pensar de otra manera y no dimensioné lo que estaba haciendo”, expresó el artista. “Fue el peor momento, me siento tonto, fue el momento más bajo”, agregó Melfi durante la entrevista.

La actriz colombiana también habló de cómo se encuentra su estabilidad emocional después de su paso por el reality. Para ella la vida continúa y se encuentra enfocada trabajando en su carrera artista en México: “Estoy bien y cada vez estoy mejor, es un proceso muy bonito, una transición muy linda la que estoy viviendo para llegar a ser la mujer que tengo que ser, extraordinaria”, afirmó en una conversación con el programa Lo sé todo del Canal 1.

La actriz ibaguereña reveló que se siente mejor y continúa con su carrera artística en México

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia dejó como ganadora a la influencer caleña Karen Sevillano, llevándose un premio de 400 millones de pesos. Julián Trujillo ocupó el segundo lugar, seguido por Miguel Melfi en el tercero, y Sebastián González en el cuarto. Las historias que dejó la primera edición se podrían repetir con el anuncio del Canal RCN de la segunda versión: “Les tengo una noticia, el jefe nos manda a decir algo, Cristina. Se confirma la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Así que nos vemos pronto”, expresó la presentadora Carla Giraldo en la gala final.