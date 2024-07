‘Betty la fea: la historia continúa’: esta fue la curiosa reacción de Julio Cesar Herrera al doblaje de su personaje

Julio Cesar Herrera reaccionó al doblaje en inglés de su personaje - crédito @Julioc_herrera/Instagram

La serie Betty la fea: la historia continúa, secuela de la novela Yo soy Betty, la fea, se convirtió en un éxito tras su estreno el viernes 19 de julio con la transmisión de sus dos primeros capítulos. La tragicomedia se desarrolla en un contexto de nuevos tiempos, tendencias y conceptos sociales que han llamado la atención de los usuarios y seguidores.

Uno de los aspectos a destacar, es que la serie se grabó con la mayor parte del elenco de la novela original, lo que ha significado en un plus, pues algunos no olvidan las ocurrencias de personajes como Hugo, Berta o Freddy. De hecho, el actor que interpreta este último personaje, Julio César Herrera, tuvo una curiosa reacción al doblaje al inglés de la novela.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El actor santandereano sitió curiosidad por conocer cómo era el doblaje de su exitoso personaje y si se asemejaba a su tono y forma de hablar, llevándose una grata sorpresa con la versión anglo de la popular serie de Prime Video.

Julio Cesar Herrera se sorprendió por el doblaje de su personaje en versión anglo - crédito Redes sociales

Herrera soltó en carcajadas al escuchar la similitud del actor que personificó la versión americana de Betty la fea: La historia continúa: “Viendo los diferentes doblajes, el que más me gusta es el inglés. Es un buen doblaje, pa’ qué, me parece chévere (sic) (...) Es divertido, lo hace muy bien, muy muy bien”, complementó el actor.

Como buena secuela de talla mundial, Betty la fea: La historia continúa, fue doblada a más de 10 idiomas, cumpliendo con las expectativas de fanáticos de casi todo el mundo, pues es de recordar que Yo soy Betty, la fea, ostenta el Guinness World Records por ser la novela con más adaptaciones en el mundo (28); además se ha emitido en 180 países y ha sido doblada a 15 idiomas.

'Betty la fea: La historia continúa' fue doblada a 10 idiomas - crédito @Bettylafeaonprime/Instagram

Julio César Herrera dio sabio consejo para defenderse del matoneo

El matoneo, o también llamado bullying, es un fenómeno que ha impactado en algún momento a alguna persona. Existen casos en que estas situaciones se vuelven insostenibles y se convierten en la consecuencia de inseguridades o afectaciones en la salud mental que requieren especial atención profesional.

La educación primaria, o incluso secundaria, son las etapas donde se suelen presentar estos episodios. A propósito, Julio César Herrera compartió con sus seguidores cómo aprendió a defenderse de las burlas que le hacían por tener gafas.

“Me acuerdo cuando pequeño, yo usaba gafas y mis amiguitos me decía cuatro pepas. Yo le decía a mi mamá llorando, que me decían cuatro pepas. Yo esto ya lo había contado, creo, y ella me decía ‘mire, cuando le digan así usted se va a voltear y les dice your mother, así, que eso es un insulto. Después me enteré que eso era su madre bien fuerte”, relató Herrera.

Julio César Herrera dio consejo a sus seguidores que les hacen bullying - crédito @Julioc_herrera/Instagram

Además, explicó que, cuando lleguen pensamientos fuera de lo común, lo mejor es enfrentarlos con toda la actitud, según él, diciendo: “Mire pensamientos intrusivos, ansiedad o depresión, váyanse para su p*ta m*erda, no me jodan. Respiran y siguen tranquilos”. No obstante, el actor enfatizó que estos consejos son muy fácil decirlos cuando no se está en una situación de matoneo.

El clip sirvió para que otros usuarios de la red social compartieran sus experiencias y hasta sus propios consejos. “Buena reflexión y cuánto cambio sin lentes y con ojos verdes”; “Julito y cuando me dicen cosas feas de mi amado equipo soy santafereña. Que me aconsejas?”; “Tan cierto a la realidad de las cosas tal como son saludos”; “Gracias por esos tips, los tendré en cuenta... Me dolió tu mirada y sonrisa final!! (sic)”, fueron algunos comentarios.