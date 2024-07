María José Pizarro insistió en que es necesario convertir el Pacto Histórico en un solo partido para las elecciones del 2026: “La unidad es urgente”

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, es una de las defensoras del proyecto que busca legalizar el uso de cannabis de forma recreativa. Foto @PizarroMariaJo/Twitter

A través de su cuenta de X, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, lanzó una advertencia a sus compañeros de bancada política para que se priorice una fusión de las colectividades que conforman la coalición, con el objetivo de tener fuerza para las elecciones del 2026.

La congresista retomó la propuesta del presidente Gustavo Petro, que consiste en continuar el proyecto político del actual mandatario, y no permitir el retorno de las fuerzas políticas de tinte de derecha, actualmente declarados en oposición al Gobierno.

“Compañeros y compañeras, el tiempo apremia y el futuro de Colombia está en juego. Cada día es más urgente la fusión de las fuerzas progresistas en un solo partido para disputar con éxito las elecciones de 2026. Solo así vamos a poder ofrecer esperanza, seguridad, democracia para las nuevas generaciones. Son más los puntos comunes que las diferencias, por lo tanto, debemos encontrarnos”, explicó Pizarro en un video publicado en sus redes sociales.

La senadora pidió estar unidos para enfrentar las elecciones del 2026 - crédito @PizarroMariaJo/X

Así mismo, la senadora pidió que se solucionen todas las diferencias que se han dado durante el mandato de Gustavo Petro, e incluso, llamó a sumar nuevos integrantes para su coalición como el Partido Liberal y los movimientos políticos de centro.

“Tenemos que empezar a abrir el diálogo con otras fuerzas políticas socialdemócratas, liberales progresistas, consolidar lo logrado y darle continuidad al proyecto político del cambio implica definitivamente una amplia convergencia, solos no lo vamos a lograr”, mencionó.

Senadora María Jose Pizarro Lanza Alerta Al Pacto Histórico Frente A Elecciones De 2026 - crédito @PizarroMariaJo/X

De igual forma, Pizarro aseguró que, para las próximas elecciones de 2026, “no podemos entregar el país a los mismos de siempre, aquellos que condujeron el país con una mezquindad y con muchísima violencia. Por eso, quienes creemos en la paz, en la defensa de la vida y en una nación más justa y más democrática, tenemos que enfrentar juntos y juntas a quienes pretenden devolvernos al pasado. Esto es un imperativo”.

Eventual reelección presidencial

El mensaje de la senadora María José Pizarro a sus compañeros de bancada, se suma a la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro en un evento oficial realizado en Aguachica, Cesar, donde mencionó cuál debe ser la estrategia de su coalición para afrontar los comicios electorales que se desarrollarán en los próximos dos años.

En el acto público, el mandatario enfatizó que nunca ha afirmado explícitamente su intención de ser reelegido para el cargo, y consideró que es una estrategia de sus opositores para atacarlo. “Nunca he dicho ‘me voy a reelegir’. Ni antes, ni después, ni ahora, nunca, ha sonado una frase mía que haya dicho y, sin embargo, todos los días la prensa vive repitiendo como si yo dijera eso”, recalcó Petro.

El presidente Gustavo Petro enfatizó en que no tiene contemplado reelegirse para la presidencia en 2026 - crédito Andrea Puentes / X

Igualmente, el jefe de Estado manifestó que la continuidad en el gobierno no debería centrarse en su figura, sino en el proyecto político progresista que representa, comparando el caso de México, donde el gobierno actual se reeligió bajo el nombre de una figura distinta pero con los mismos ideales y propósitos.

“El problema no es la reelección, olvidémonos de eso. En México, el gobierno progresista no se reeligió con el nombre del presidente Andrés López, sino de una combatiente social, como Claudia Sheinbaum, que entre otras, fue ayudante del M-19 en México y ella sigue un proceso. ¿Qué fue lo que se reeligió? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista, que le pueda hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que queremos reelegir en Colombia, y tenemos que hablarlo a carta blanca, no tenemos por qué ocultarlo”, aseguró.

También el presidente Petro se refirió a la propuesta del expresidente Iván Duque de conformar una alianza de movimientos políticos de derecha que le puedan hacer contrafuerza a su proyecto político.

“No necesariamente la bandera y la foto de Petro necesariamente, de algún hombre o mujer que pueda decirse con confianza va a continuar y profundizar si los errores que hemos cometido por novatos más sabiamente, más profundamente y rápidamente, las reformas de Colombia y vamos a volver a ganar en el 2026 (sic)″, agregó el presidente.