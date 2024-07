Gustavo Bolívar insistió en que una amenaza contra el Presidente fue la razón del retraso del desfile del 20 de julio

Gustavo Bolívar, director del DPS, explicó las razones que llevaron al presidente Petro a llegar tarde al desfile del 20 de julio - crédito @GustavoBolivar/X

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, entregó más detalles sobre la llegada tarde del presidente Gustavo Petro al desfile militar del 20 de Julio.

El alto funcionario, en entrevista con W Radio, precisó que “son versiones, no puedo decir que pasó eso, me dijeron que había una amenaza contra la seguridad del presidente Gustavo Petro, esa es la versión que yo tengo, lo que me dijeron a mí. Cuando cesó esa versión, la directora del Dapre, Laura Sarabia, lo llamó por teléfono y le dijo: ‘Presidente, todo está bien, venga’. Él, por eso, apareció”.

Y agregó: “Obviamente, no es bueno llegar tarde a un acto tan importante, es una marcha, nunca había asistido, es la primera vez, es larguísima y la gente se puede agotar”. El director del DPS resaltó que “de ahí para atrás no conozco los intríngulis”.

Gustavo Bolívar aseguró que el presidente recibió amenazas - crédito John Paz/Colprensa

Gustavo Bolívar ya había mencionado las supuestas amenazas contra el jefe de Estado a través de su cuenta de X. La periodista Mónica Rodríguez se cuestionó sobre la tardanza del mandatario y la ropa que utilizó. El director del Departamento de Prosperidad Social respondió que todo fue por temas de seguridad.

“¿Cuál será ahora la defensa del presidente Petro por llegar tarde y mal vestido a la ceremonia del 20 de julio? Qué irrespeto”, se preguntó Rodríguez.

El alto funcionario respondió: “Lo de la llegada tarde tuvo que ver con recomendaciones de seguridad: lo del traje es subjetivo. Gabriel García Márquez usó algo parecido para recibir el Nobel. Lo que significa el traje blanco es un mensaje de paz en medio de un desfile militar”.

Respuesta de Gustavo Bolívar a la presentadora Mónica Rodríguez - crédito @GustavoBolivar/X

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X se refirió a su llegada tarde al desfile militar del 20 de julio. “¿Que llegué tarde? Sí. Información a corroborar desde la embajada de los EE. UU., y una descoordinación de mi servicio de escolta, motivaron la tardanza”, aseveró el mandatario.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hombre encargado de la seguridad del presidente aseguró no tenía conocimiento de lo sucedido.

“La situación particular es descoordinación de la hora del desfile el pasado 20 de julio, un asunto de la situación interna de Casa militar y seguridad del presidente, por lo que no tengo información”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

El comandante del Ejército Nacional, Emilio Cardozo, explicó que “en el tema de las agendas que se planean, desconozco cuál es la razón por la cual estas no se han cumplido, tocaría preguntarle a quienes planean estas agendas”.

La situación vivida el 20 de julio, despertó serías críticas contra el mandatario. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal indicó que “Petro no tiene las calidades para ser presidente de Colombia. Ha irrespetado a todo el país con su actitud displicente. No solo llegó tarde al desfile del #20DeJulio sino que se retiró antes de terminar la ceremonia”,

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó la impuntualidad del presidente colombiano. “A los soldados y policías de Colombia hay que respetarlos y agradecerles, hoy y siempre, su compromiso y su sacrificio por este país. Desde temprano estamos acompañando a las Fuerzas Armadas en su desfile en la Avenida Boyacá en Bogotá. Hoy conmemoramos el Día de la Independencia y reiteramos nuestro respeto y admiración por quienes han dado su vida o están dispuestos a darla por cuidar la de todos los colombianos”.

El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó al presidente Petro por llegar tarde al desfile militar - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Varios asistentes al desfile llegaron desde las 6:00 a. m., pero por la demora del mandatario tuvieron que esperar varias horas de pie. Su retraso y posterior salida del evento, que es una fecha tan significativa para el país, generó un amplio debate sobre la importancia de la puntualidad en actos oficiales y el simbolismo de tales gestos.

“Respete a los ciudadanos. Que respete a los colombianos. Es irrespetuoso, es irrespetuoso con las Fuerzas Militares. No solo con nosotros”; “No le da pesar con esos soldados que los tienen ahí y él no quiere llegar. Al sol y al agua y él no llega, él nunca llega”, se escuchaba entre los asistentes.