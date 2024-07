⁠Epa Colombia reveló si quedó en bancarrota después de que estafaron a su empresa

La influencer aclaró la situación económica que está viviendo actualmente - crédito @epa_kera100k/Instagram

A comienzos del mes de julio de 2024 Daneydy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, compartió con su audiencia una grave situación que enfrentó con su empresa.

La creadora de contenido y dueña de una marca de cuidado capilar perdió más de $800 millones después de ser estafada con una materia prima que terminó destruida para no pagar impuestos en la Dian.

La bogotana fue engañada por un proveedor con un producto que quería lanzar llamado “post cuidado”, un artículo que se utiliza después de aplicar sus famosas keratinas.

Para Barrera fue difícil contar esta situación a sus seguidores debido a que se le podía observar afectada por la pérdida millonaria. Ante esto, muchos de sus fanáticos se preguntaron cómo se encontraba financieramente después de anunciar que haría una venta de garaje.

La creadora de contenido publicó un video a través de la red social Instagram, en el que aclara que no está en quiebra: “Amiga, primero que todo agradecerles por el apoyo que me han dado. Hace un tiempo para acá mi vida ha cambiado de una manera increíble y desde que nació mi hija me he motivado mucho más para trabajar y sacarte los mejores productos de Colombia. No estoy quebrada, no estoy pasando por un momento difícil de mi vida, no estoy mal, no estoy cerrando la empresa, simplemente estamos innovando, renovando y estamos transformándonos, estamos posicionando las mejores fórmulas en Colombia”, explicó la influencer.

Epa Colombia decidió seguir adelante con sus productos innovadores sin importar la pérdida millonaria que tuvo: “Decidí como empresa tener una pérdida masiva y es destruir absolutamente todo, destruir los envases, destruir el producto y destruir las etiquetas (...) se vuelve a posicionar de nuevo el post cuidado, pero una chimba amiga. Mira qué envase espectacular”, añadió la empresaria mostrando su nuevo producto mejorado de colores verde, naranja y morado, a pesar de dañar el anterior.

“He batallado mucho con el post cuidado para hoy en día estar en donde estoy, sí tuve una pérdida masiva y ha sido grande nunca me han desamparado, la idea es seguir siendo la reina de las keratinas, la número 1, la mejor del mercado y demostrarte amiga que pesar que hay miles de keratinas, llevo 5 años aquí parada diciéndole: ‘amiga cómpreme, que conmigo vale la pena’. Gracias amiga por el apoyo que me has dado”, agregó Barrera demostrando su agradecimiento a sus clientas.

Asimismo, la influencer dio consejos a sus seguidores acerca de emprender debido a que para ella es una tarea muy complicada: “Para que tú veas que emprender es una cosa amiga de mucha constancia, perseverancia, dedicación donde jamás te puedes dejar derrumbar, que habrán días buenos y malos, pero si tú no eres constante vea amiga uno no funciona. Gracias por el apoyo, te amo mucho, gracias por esos mensajes que me dejaste todos estos días, gracias por todo”.

Además de los cambios que va a tener en su empresa, Daneydy Barrera reveló que se hará un cambio físico: “Amiga ya 10 o 15 días me opero, espero mostrarte todo para que veas el cambio que va a tener Epa Colombia, o sea, renacida como el ave Fénix”.

No es primera vez que la colombiana sufre una situación complicada en su empresa. Epa Colombia reveló en una conversación con Tatiana Franco en su pódcast Vos podés que su empresa de productos de cuidado capilar enfrentó una crisis económica en 2022.

Según la empresaria, la compañía se recuperó en 2023 con el apoyo financiero de su pareja y de un empresario francés: “La empresa perdió demasiados millones de pesos porque los contadores hacían más declaraciones y la empresa iba en pérdidas. ¿Cómo vas a pagar impuestos así?, no se sacaba ni lo de los productos (...) Ellos me decían que la nómina tenía que ser muy alta para reducir gastos con la Dian. Yo tenía una nómina de 350 millones de pesos, entonces perdí miles de millones”, dijo la bogotana en la entrevista.