Shakira confesó que cuando pequeña se burlaron de su voz, recibió muchos no y pocos creyeron en su talento

Shakira envió motivador mensaje a sus seguidores con el que recordó los no que ha recibido en su carrera - crédito @shakira/Instagram

Shakira envió emotivo mensaje con el que desnudó su alma y compartió su experiencia personal para motivar al público, pues aseguró que en su carrera se ha enfrentado a muchos no y la falta de fe de algunas personas en su proyecto.

La cantante barranquillera sorprendió a sus fanáticos con el video, en el que realizó una confesión que conmovió a muchos de sus seguidores pues afirmó que cuando pequeña “se burlaban de mi voz”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A través de un video en el que Shakira envió un saludo a los Premios juventud que este 2024 celebran su edición número 21 y cuya gala se llevará a cabo el jueves 25 de julio en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, conmovió a sus seguidores con reveladora confesión que compartió para demostrar que algo negativo se puede convertir en la oportunidad para superarse a uno mismo. “Hay que creer en uno mismo y tirar para adelante”, mencionó.

Shakira reveló que cuando pequeña se burlaron de su voz - crédito @premiosjuventud/Instagram

“Hay muchas personas que me han dicho que no. Cuando era chiquita, por ejemplo, se burlaban de mi voz. Yo creo que debemos mantenernos conectados a nosotros y fieles a lo que queremos hacer. Hay que creer en uno mismo, es clave también que tus padres crean en ti, ese es el máximo voto de confianza que pueda existir para mantenerse enfocado”, comenzó relatando.

Las palabras de la artista colombiana buscaron motivar a todos quienes han sentido su sueño frustrado, pues ella se puso como ejemplo de que intentarlo cuantas veces sea necesario es la clave para cumplir lo que se tiene proyectado, además de que resaltó la importancia de contar con el apoyo de la familia, pues en su caso fueron sus padres los que la mantuvieron en el camino que la condujo al éxito.

De hecho, su mamá, Nidia del Carmen Ripoll, la acompañó por varios años a todas sus presentaciones en vivo y William Mebarak, su papá fue quien manejó su carrera por mucho tiempo.

“Tuve mucha gente que quizá no tuvo la fe que necesitaba en momentos clave de mi vida, pero gracias a que mis padres se mantuvieron a mi lado dándome fortaleza lo pude lograr. Igual envió muchos saludos a todos los que me dijeron que no, porque gracias a ellos es que estoy hoy aquí”, concluyó Shakira en su intervención.

La artista fue blanco de criticas por presuntamente no cantar en vivo -crédito @FOXSoccer / X

“Jamás la había escuchado decir algo así, la aplaudo por su valentía”, “así es, los no se usan para callar bocas”, “su humildad la tiene en donde está”, “cuando empezó a Shakira le cerraron muchas puertas en Colombia”, “ahora es la reina de la música latina”, “ahí es cuando aplica que cuando una puerta se cierra otras mil se abren”, “hoy gracias a su voz y su talento es una de las cantantes más influyentes en la historia de la música”, “su diferencia es lo que la hace única”, comentaron algunos cibernautas en la publicación.

Shakira sigue recibiendo críticas por su show en la Copa América 2024

El espectáculo del entretiempo en el que se acusó a Shakira de usar playback durante la final de la Copa Argentina, que convirtió a la selección argentina en bicampeona tras ganarle 1-0 a Colombia, continúa recibiendo palo.

Esta vez fue la actriz argentina Mirtha Legrand quien se despachó contra la cantante barranquillera y su intervención en el encuentro deportivo y hasta terminó revelando cuánto habría cobrado por presentarse en el estadio Hard Rock de Miami.

“¡Cantó pésimo!”, expresó la diva argentina de 97 años de e, a quemarropa cuando Gastón Edul, que estuvo como invitada al ciclo, hablaba del equipo nacional y los incidentes que ocurrieron previos a que se dispute el partido definitorio. “Primero que hizo playback, y después que cantó en inglés”, se lamentó, desaprobando lo que había visto. Después terminó dando la cifra que habrían desembolsado para que interprete sus éxitos.