Familia de periodista asesinado en Bogotá contó detalles de su vida: “Siempre quiso salir adelante”

El 17 de julio de 2024, el periodista Jhon William Galvis Silva, de 29 años, fue asesinado por hombres armados que lo abordaron en la noche, cuando regresaba a su casa, ubicada en el barrio El Cortijo Sur, de la localidad de Usme (Bogotá). El ciudadano fue atacado por ladrones que se llevaron una maleta en la que tenía todas sus pertenencias; uno de ellos lo agredió con un arma blanca cuando opuso resistencia.

Su hermano, Aldemar Galvis, contó cómo sucedió el asesinato: “Al salir del gimnasio tomó el TransMilenio, llegó al portal de Usme y tomó un alimentador que lo dejó a media cuadra de la casa, como siempre. En los videos (de las cámaras de seguridad) se ve que estaba muy tranquilo”, detalló a El Tiempo.

El ataque contra el comunicador, que trabajaba en la Empresa Férrea Regional S.A.S., adscrita a la Gobernación de Cundinamarca, cumpliendo funciones de asesoría en el proyecto del Regiotram y del TransMilenio de Soacha, fue alertado por vecinos del barrio. Los gritos alarmaron a la familia del periodista, que salió de la casa para auxiliarlo. “No podía hablar. Trataba de dirigir su mirada, ya había soltado todo lo que tenía. Yo gritaba y gritaba pidiendo ayuda”, relató su hermana Viviana Galvis al medio citado.

El ciudadano fue llevado al Hospital de Meissen, donde los profesionales de salud informaron que las probabilidades de que pudiera sobrevivir eran pocas, debido a que la herida que tenía estaba ubicada en el corazón. Fue intervenido quirúrgicamente y pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde estuvo conectador a un ventilador, que lo mantuvo con vida por 24 horas. La familia denunció falta de atención por parte de las autoridades, que, a pesar de ser informadas de un asesinato, tardaron de llegar al hospital para indagar en lo sucedido.

De acuerdo con la hermana de la víctima, el periodista tenía planes de comprar un apartamento, así que estuvo ahorrando para adquirirlo. Además, estaba satisfecho con su empleo, porque podía ejercer la profesión en la que se había formado. “Estaba feliz. Todos saben lo difícil que es para un periodista conseguir trabajo en lo suyo y pues él había logrado esa meta y quería entregarlo todo”, sostuvo.

El comunicador vivía con su madre, de 70 años, por lo que sus hermanos lamentan que ahora ella se encuentre sola. “Él era su compañía”, detalló el hermano del ciudadano, que explicó que, hasta el momento, su madre no ha recibido atención psicológica. “Mi hermanito siempre quiso salir adelante y es traumático saber que le quitaron la vida en su momento más pleno, más feliz”, añadió Viviana.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció al respecto, asegurando que las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos del periodista están avanzando. “Hay algunos elementos que nos pueden ayudar para que se identifique rápidamente a los responsables por videos que se han conseguido”, detalló.

No obstante, la familia de la víctima hizo un llamado al mandatario local para que tome acciones que permitan reducir la inseguridad en la capital. “Bogotá, señor alcalde, no es segura. No queremos más policías, queremos que no maten a más jóvenes inocentes. La violencia en las calles está peor y de nada nos sirven las capturas cuando ya una vida se ha perdido”, indicaron los familiares, citados por El Tiempo.

El caso generó indignación en la ciudadanía y en el país político del país. El partido político Centro Democrático rechazó el crimen e hizo énfasis en que la violencia ejercida contra periodistas y líderes sociales se evidencia en todo el territorio nacional.

“Lamentable el asesinato del periodista John Galvis en Bogotá. Condenamos este hecho, que se repite a lo largo del país, con una violencia y delincuentes que no respetan comunicadores, jóvenes, mujeres, líderes y a los colombianos en general. Nada en absoluto justifica el miserable crimen. Sin seguridad, no hay paz”, señaló la colectividad.

