Campanita, del ‘Desafío’, reveló que estuvo íntimamente con una mujer en Egipto: “Fuimos a hacer cositas divinas”

Franck Estiwar, conocido como Campanita, se robó la atención de los televidentes desde su llegada al país y su participación en el programa Desafío XX. El deportista y bailarín actualmente destaca en la televisión al formar parte del equipo del matutino Día a día, de Caracol Televisión.

Durante una reciente entrevista en el espacio digital Nvisto podcast, Campanita respondió abiertamente a preguntas sobre su vida personal. Una de las más sorprendentes fue cuando el actor y presentador Andrés Simón preguntó si alguna vez había tenido intimidad con una mujer. “Nunca nadie me había preguntado esto en una entrevista... Qué fuerte. Sí, sí estuve con una chica en Egipto, divina, me encanta, es preciosa y se llama Alessia”, confesó.

La historia del exparticipante detalla que su aventura con Alessia ocurrió durante su estadía en Egipto. Desde su llegada al país, ambos solían frecuentar diversas discotecas y eventos nocturnos, donde conocieron a un hombre atractivo que llamó la atención de ambos: “Desde que llegué a Egipto, salíamos a todas las discotecas juntos. Ella es espectacular, increíble. Me encanta”, comentó el bailarín y modelo.

Durante una de esas noches de fiesta, tanto Campanita como Alessia se sintieron atraídos por el mismo hombre y ambos decidieron vivir una experiencia íntima.

“Ese día que salimos vimos al hombre espectacular, nos encantó y fuimos a hacer cositas divinas”, relató. La situación se desarrolló en un ambiente relajado y confidente, y ambos gozaron de lo que describen como un momento especial y memorable.

La confesión del deportista generó comentarios en las redes sociales: “Campanita tan bello y sincero siempre, te amo”; “Es que no tenían que preguntárselo”; “Hermoso Campanita”; “Me encanta este Campanita”, son algunas reacciones de los usuarios en la red social TikTok.

Además de sus revelaciones personales, la carrera de Campanita en el país ha sido exitosa. Después de su participación en el Desafío, decidió quedarse en Bogotá y aceptar la oferta para ser presentador de Día a día. Este nuevo rol le ha permitido expandir sus horizontes y mantener un contacto cercano con el público colombiano.

“Esta noticia nunca, nunca me lo imaginé (...) Obviamente siempre transmití todo el amor que tengo en mi corazón porque tengo un corazón muy grande para todos ustedes (...) Dejé todo, absolutamente todo, porque yo estaba bien. Me vine con ansias, con un montón de emociones y bueno, gracias a Dios por esta experiencia que me dio”, comentó en diálogo con Caracol Televisión.

La relación de Campanita con su ex pareja en Rusia también ha sido un tema de interés. Conocieron a su pareja sentimental antes de mudarse a Colombia, pero la relación terminó debido a los proyectos personales que Campanita tenía en el país. “Sí, estoy soltero. Terminé con Alex en buenos términos. Alex es una persona maravillosa, increíble, pero debido a la distancia, nuestras ocupaciones y proyectos diferentes, decidimos que lo mejor era terminar ahora”, añadió para el medio citado.

Campanita desmintió rumores sobre ‘El Desafío XX’

Después de su participación y eliminación en el programa el Desafío, en una interacción en redes sociales, uno de sus más de 500.000 seguidores en Instagram le preguntó a Campanita sobre las condiciones alimenticias en el programa.

El exconcursante fue claro al asegurar que la falta de comida que muestran en televisión es completamente verdadera: “Nos acostábamos aguantando hambre y nos levantábamos con gastritis,” afirmó Campanita.

Además, envió un mensaje a quienes desean participar en futuras temporadas del programa, destacando que lo más importante es la motivación y autenticidad en los castings.

“Si va a enviar el casting, envíelo haciendo lo que les gusta, mostrándose supernatural y siempre auténticos. Y el resto, con la mano de Dios, si les gusta tu físico, te vas y disfrutas. Si pasan, sean ustedes y disfrútenselo al máximo”, aconsejó el bailarín y el deportista.