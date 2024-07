Dago García aseguró que las llamadas “narcoseries”, con la vida de los capos colombianos seguirán en las pantallas: “Hay mucho por contar”

El productor de la serie 'Paraíso Blanco 2', Dago García reveló por qué siguen realizando 'narcoseries' en Colombia - crédito montaje hecho por Infobae Colombia y cortesía Caracol Televisión

Tras el éxito de la primera temporada, la plataforma de streaming Vix estrenó Paraíso blanco 2, la segunda parte de la serie original que narra la vida del capo Carlos Lehder, el hombre que convirtió a Pablo Escobar en ‘el patrón del mal’ y, del que poco se hablaba hasta el momento, pero que pudo ser mucho más poderoso, pues creó las rutas del narcotráfico y permeó las altas esperas de la política latinoamericana.

Su productor Dago García conversó con Infobae Colombia sobre la importancia de revelar al público el universo de quien fue el creador del cartel de Medellín y, el único de sus integrantes que pagó prisión. “Sus ideas eran extremas y muy ambiciosas, tuvo una perspectiva amplia del negocio”, comentó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Audaz, loco y peligroso fueron los adjetivos con los que Dago García describió al socio de Pablo Escobar, cuya historia se seguirá contando en la segunda temporada de Paraíso blanco, en la que los excesos de este excapo colombo-alemán van a explotar al punto de conducirlo hacía la caída de su imperio y, finalmente, una larga condena tras las rejas.

La idea de llevar cocaína hacía los Estados Unidos surgió de la mente de Carlos Lehder, un tipo que conocía el país norteamericano, hablaba inglés y era piloto, además de ser estratega con un espíritu emprendedor, estas habilidades que le permitieron expandir el negocio de las drogas a gran escala, ya que mientras que algunos arriesgaban su vida tratando de cruzar México, él compró su propia isla en las Bahamas donde construyó una pista al lado de su centro de operaciones.

En esta casi república independiente y paraíso fiscal Ledher dejó claro de lo que era capaz, pues logró reunir a varios presidentes latinoamericanos, junto a políticos estadounidenses (según el libro Crazy Charlie: Revolutionary or Neo Nazi, de Ron Chepesiuk), pues su visión del tráfico de coca estuvo encaminado por el lado político.

Todo lo anterior hace que el servicio de Vix apunte a la continuación de su historia en las pantallas a través de una entrega adicional que seguirá descubriendo a este personaje, que aunque fue menos popular que el patrón del mal, pudo ser mucho más poderoso que él; sin embargo, sus diferencias con Pablo Escobar fueron los límites que tuvo en cuanto a lo ‘moral’ y que no alcanzó esos niveles de perversión.

“Como toda segunda parte, en la vida de estos personajes su apuesta será más grande. En el caso de Paraíso blanco 2 Lehder arriesgará mucho más, todo será exagerado y al extremo. La emoción está garantizada, es un trabajo hecho con calidad que superó mis propias expectativas”, afirmó el productor bogotano que ha estado detrás del éxito de proyectos similares, como El cartel de los sapos, Escobar, el patrón del mal y Las muñecas de la mafia.

“Hay narcoseries para rato”

Con el lanzamiento de Paraíso blanco 2 se revivió la controversia sobre qué tan positivo o negativo es para el país que en la televisión se estén contando estas historias que hacen parte de un pasado oscuro y que estigmatizaron a los colombianos.

El productor Dago García explicó desde su punto de vista las razones por las que este género sigue ganando espacio, tanto en las pantallas, como en la agenda pública.

La serie 'Paraíso blanco 2' estrenó todos sus capítulos por Vix. Esta nueva entrega muestra la vida del exnarcotraficante Carlos Lehder, el socio de Pablo Escobar al extremo y en excesos - crédito cortesía Vix

“Creo que quienes critican ácidamente a los creadores de estos productos lo hacen basados en una lectura no correcta, pues cuando se exponen estos casos lo que se busca es llevar el mensaje de que el camino malo solo conduce a cosas malas, el sentido es mostrar que al final siempre va a primar la justicia. No conozco la primera narcoserie en la que el malo haya triunfado, vemos que en todos los casos terminan de manera trágica cuyo final es la muerte, enloquecidos o en la cárcel como en el caso de Lehder”.

Para los productores la gran demanda de estos contenidos responde a lo incognito, mítico y enigmático de este mundo que según Dago la sociedad merece descubrir para justamente no repetir la historia.

“Hace unos años no se podía hablar de estos casos en televisión ni en los medios, los mismos narcotraficantes tenían silenciados los noticieros y la televisión, amenazaban a todo el que quiera decir algo sobre ellos; por eso es que está tan inexplorado el tema por el poco archivo que se tiene al respecto”, añadió García sobre el objetivo de narrar esta parte del pasado que no busca ganar admirador, si no por el contrario, generar un efecto de rechazo.

Sebastián Osorio regresó a la piel de Carlos Lehder en 'Paraíso blanco 2', serie que se estrenó original de Vix - crédito cortesía Vix

Sin embargo, más allá de entretener o buscar hacer una apología al mal, lo que en realidad esperan quienes le apuestan a estas producciones es generar un efecto contrario en los espectadores, mostrar el espejo del daño que obrar de forma indebida.

“El enfoque de estos contenidos es lanzar una sanción ética. El malo siempre termina pagando mientras que el comportamiento social correcto será premiado. Es parte del debate abrir este tipo de conversaciones a cerca de si es conveniente o no tratar estos temas, ya pertenecen a la agenda. Ninguna sociedad se debería permitir la censura. Mientras más se hable de las cosas más se van a entender y esperamos que con el tiempo ese entendimiento nos lleve a superar el mal que causa la droga”, agregó Dago.

Al productor bogotano cuyo resultado de Paraíso blanco 2 superó sus expectativas en cuanto a ambientación de la época, caracterizaciones y realización, sí vale la pena resistir a la polémica que generan los detractores de estas historias que juzgan desde una orilla poco acertada.

“Es un género que a pesar de todo es muy joven. Creo que sí habrá narcoseries para rato, pues al final el público las pide y las sociedades necesitan saberlo todo, ese ejemplo de lo que no está bien es el que hace que las nuevas generaciones puedan tomar otros caminos”, concluyó en su charla con Infobae Colombia en la que se le preguntó el porqué continuar con esta narco narrativa en la televisión colombiana.

Sebastián Osorio y Variel Sánchez regresaron a 'Paraíso blanco 2' serie original de Vix que narra la vida de Carlos Lehder - crédito cortesía Vix

Con Sebastián Osorio como protagonista y acompañado de un elenco compuesto por Variel Sánchez, Michal Malinowsky, Camila Bordon, Laura Rodríguez Andrés Echavarría, Lina Tejeiro, Bibiana Navas y Mijail Mulkay, este osado rockero, fashionista y melómano exnarcotraficante continúa siendo tendencia por su excéntrica vida.

Grabada en locaciones que incluyeron las ciudades de Nueva York, Miami y Cartagena, la serie se mantiene fiel a la esencia de Carlos Lehder en un viaje que va entra la verdad sobre su imperio y una licencia de ficción para complementar con lo que se presume pudo ser su faceta más intima, así como también irá entre el poder y decadencia del mítico personaje.

“Es interesante permitirnos conocer hasta dónde es capaz de llegar la mente brillante de un colombiano y reflexionar sobre lo grandes y lejos que llegaríamos si desarrolláramos esas maniobras para hacer el bien, eso cambiaría nuestra historia por completo”, expresó el actor bogotano que le da vida a Carlos Lehder sobre lo que para el resultó ser lo más cautivador de haber hecho parte de Paraíso blanco 2.