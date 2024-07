El exalcalde de Cartagena William Dau tildó de ‘malandrina mayor’ a la procuradora Margarita Cabello

William Dau, exalcalde de La Heroica, respondió a la inhabilidad que le impuso el ente acusador - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por cuatro meses a William Dau Chamat, que fungió como alcalde de Cartagena en el periodo de 2020 a 2023, por unos comentarios desobligantes que hizo el exfuncionario en contra de los directivos de la Universidad de Cartagena, además de unos procesos acumulados durante su gestión.

Según el fallo dictaminado por la Procuraduría, el exalcalde de Cartagena, cuando ocurrieron los hechos, al parecer, “desconoció el principio responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir el Contrato 08 de 2020 para la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del COVID 19 con ventas, distribución y marketing LTDA, no obstante que la referida empresa, al parecer, no tenía la capacidad para ejecutar el objeto contractual. (...)”.

Esta es la segunda sanción de la Procuraduría contra William Dau en 2024 - crédito Sergio Acero/Colprensa

Por esta razón, el órgano de control determinó que Dau, en su condición de alcalde de Cartagena, “pudo haber incurrido en la falta disciplinaria prevista por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 724 de 2002, vigente para la época de los hechos.”

Es por ello que la entidad encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes determinó: “Declarar responsable disciplinariamente a William Jorge Dau Chamatt, en su condición de alcalde de Cartagena (2020-2023), por encontrarse probado y no desvirtuado. En consecuencia, impuso una sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo durante el término de 9 años”, se menciona en la decisión.

El exalcalde de Cartagena, William Dau arremetió contra la procuradora Margarita Cabello - crédito redes sociales

El exmandatario de Cartagena criticó fuertemente a la Procuraduría tras ser sancionado. En un video publicado en redes sociales, Dau Chamat dijo, “les cuento que anda de loquita, suelta y desenfrenada la malandrina mayor de Colombia, Margarita Cabello Blanco, la procuradora General de la Nación”, refiriéndose al rol que tuvo la funcionaria en su proceso de inhabilitación.

Al mismo tiempo, aseguró que las acciones de la jefe del órgano de control representan un ataque personal hacia él; “ya no sabe qué más hacer para intimidarme, tratar de callarme y silenciarme para que deje de cantarle la tabla a la entidad más corrupta que se sostiene en Colombia”.

A su juicio, la decisión de la Procuraduría es para evitar que se postule a cargos de elección popular y no corresponde a lo que realmente pasó durante la pandemia por el COVID-19, “con base en un contrato que firme iniciando mi mandato en 2020 que nosotros cancelamos, no lo pagamos”. También aseguró que por eso no hubo detrimento patrimonial. Sin embargo, “esta señora tiene cáscara por inhabilitación por nueve años”.

Finalmente, el exalcalde concluyó con la certeza de que, según él, no se dejará intimidar por las sanciones que recibió y denunciará las medidas. “Porque nunca me robé un peso, puedo darme el lujo de hacer eso y ella lo que está haciendo es amenazando. No me asusta esa señora”, sentenció Dau.

Ante la decisión, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también emitió un comunicado en el que consideró que el exalcalde no cumplió con sus deberes como mandatario durante la pandemia. El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa de Dau.

El presidente Petro defendió al exalcalde de Cartagena - crédito @petrogustavo/X

En su cuenta de X, el primer mandatario aseguró que la medida impuesta no fue justa y la catalogó como un abuso de poder. Asimismo, pidió reevaluar la decisión: “La procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia”.

En ese sentido, también aseguró que “Colombia no es una dictadura, vamos a la construcción de una democracia real con estado social de derecho pleno”, resaltó el jefe de Estado.