Blessd fue el encargado de abrir la tercera fecha de Karol G en Madrid

El paisa fue el encargado de abrir el concierto de la 'Bichota' en su tercera noche del Santiago Bernabéu - crédito @blessd/Instagram

Karol G completó tres fechas de presentaciones en el Santiago Bernabéu de Madrid con su Mañana será bonito Tour, en la que interpretó sus mejores éxitos frente a más de 80.000 asistentes. La Bichota ha tenido importantes apariciones en el escenario en sus dos presentaciones previas como fue Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh y Bad Gyal con quien cantó Kármika.

En su tercera noche de conciertos, la artista llevó como parte de sus teloneros al reguetonero Blessd, que cantó frente a los españoles algunos de sus éxitos. El paisa fue recibido por una multitud a las afueras del Santiago Bernabéu, que gritaban su nombre mientras pedían su presencia a las afueras del mítico estadio del Real Madrid.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A través de sus InstaStories, el paisa no dudó en agradecer a Karol G como a su productor, Ovy on the drums, por la invitación que le hicieron para formar parte de la historia de la cantante. Con un emotivo mensaje mientras interpretaba una de sus canciones, Blessd escribió: “Agradecido por la invitación. Colombia arriba”.

Noticia en desarrollo...