Armando Benedetti, el hombre cuyos escándalos han puesto a temblar al Gobierno Petro

Armando Bendetti protagonista de varios escándalos que causaron crisis dentro del Gobierno nacional- crédito Jesús Aviles/Infobae

Amando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez, por protagonizar un altercado en el que agredió verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero, en Madrid, España, el pasado 30 de junio.

Según informes de la policía madrileña, la situación estuvo a punto de escalar a una agresión física, pero fue contenida por testigos presentes, lo que sugiere un posible caso de violencia de género en la legislación española.

Aun cuando existe evidencia de que las autoridades españolas lo dejaron libre por su inmunidad diplomática y de las investigaciones en curso, Benedetti no dudó en usar su cuenta de X para desmentir los señalamientos que le hacen. “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, señaló.

Fotografía de archivo del diplomático colombiano Armando Benedetti en Caracas (Venezuela) - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El nuevo escándalo no pasó inadvertido y varios miembros de los sectores políticos del país reaccionaron a las acciones del embajador de Colombia ante la FAO, catalogándolas de machistas y misóginas.

El canciller Luis Gilberto Murillo censuró cualquier tipo de violencia contra la mujer, y confirmó que el caso fue remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario.“La Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres. Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti”

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que: “Hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España. La Cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente”.

A pesar de que el nuevo escándalo puso a Benedetti en la cuerda floja, este no es el primer evento desafortunado que protagoniza en su estancia en el Gobierno Petro. Desde que selló su alianza política con el actual primer mandatario, su nombre ha estado relacionado con escándalos que han generado crisis dentro de la Casa de Nariño.

Los audios entre Benedetti y Aída Merlano

Reveladores audios entre Benedetti y Aída Merlano expusieron amenazas contra el presidente Petro y se refirieron a Laura Sarabia - crédito Colprensa

En junio de 2023 salieron a la luz pública varias grabaciones que contenían conversaciones entre Benedetti, por aquel entonces embajador de Colombia en Venezuela y Aída Merlano, exmiembro de la Cámara de Representantes, que se encontraba en el país vecino mientras estaba prófuga de la justicia nacional.

Los audios publicados por Semana revelaron un entramado de tráfico de influencias que apuntan a negociaciones ocultas y promesas incumplidas en beneficio de la campaña presidencial de Petro, lo que, además, sumergió al actual mandatario en una controversia.

La participación de Benedetti en el escándalo del polígrafo a Marelbys Meza

En los audios filtrados de Benedetti, se escucha que amenaza al Gobierno con entregar detalles de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial - crédito Jesús Aviles/Infobae

Su relación con Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre) ha sido una de las polémicas y que causó críticas dentro del Gobierno Petro, pues en los audios referentes a las conversaciones con Merlano se mencionó a la funcionaria.

En las conversaciones, Benedetti aseguró que la mano derecha del presidente Petro no quería darle una mejor posición en el gabinete presidencial. Al mismo tiempo, señaló que él gestionó $15.000 millones (unos $3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro, asegurando que si contara quiénes la financiaron en la costa Atlántica, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

A propósito, su nombre también fue mencionado en la polémica por la prueba de polígrafo ilegal que se practicó a Marelbys Meza, niñera contratada por Sarabia para cuidar de su hijo. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Benedetti recomendó al conductor que llevó a Marelbys Meza al polígrafo.

Nombramiento como embajador ante la FAO, un cóctel de derroche y falta de experiencia

El concejal Daniel Briceño desató una nueva controversia al denunciar en redes sociales que el embajador de Colombia ante la FAO gastó millones en viáticos en solo cinco meses - crédito Jesús Aviles / Infobae

Por otro lado, su nombramiento como embajador de Colombia ante la FAO causó polémica, puesto que se cuestionó no solo la legalidad del decreto que puso a Benedetti en el cargo, sino también su idoneidad para desempeñar el papel diplomático ante la organización.

De igual manera, se registraron varias denuncias por el gasto excesivo de Benedetti al arribar a la embajada, cuya ubicación es en Roma. Daniel Briceño, concejal de Bogota, denunció en su cuenta de X que el diplomático realizó gastos exorbitantes en tan solo cinco meses de gestión.

El cabildante reveló que los recursos derrochados por Benedetti ascienden a $143.186.023. Igualmente, aseguró que el consumo anual de la embajada en oficinas, mantenimiento de jardines y un vehículo de lujo, marca Mercedes Benz, alcanzan los $1.597.275.000, valor en el que no se incluye su sueldo como embajador.