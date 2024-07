Alejandro Riaño recibió amenazas porque su personaje ‘Juanpis’ limpió una mesa con la camiseta del Bucaramanga

Alejandro Riaño habló de los origenes de su personaje 'Juanpis González' (@alejandroria/Instagram)

El humorista Alejandro Riaño, que ha recibido un gran reconocimiento por su personaje ‘Juanpis González’, con el que critica a los colombianos arribistas y que adoptan actitudes discriminatorias, señaló que fue víctima de intimidaciones, luego de que en su programa de entrevistas, en medio de su puesta en escena, utilizara como elemento de aseo una casaca del Atlético Bucaramanga, en una actuación que le costó bastantes reproches durante el lunes 22 de julio.

“Me han llegado obviamente mensajes que por acá no se aparezca o lo matamos, eso creo que más triste todavía”, afirmó en unos videos que publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El controversial acto, con el que ‘Juanpis’ limpió una mesa con la camiseta del equipo auriverde, se dio durante un diálogo con el delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega, club que perdió el campeonato de la Liga Betplay I- 2024 con el de la capital santandereana, hecho que, además, incomodó bastante al futbolista.

(Crédito: @alejandroria / X)

Sin embargo, aunque en muchas ocasiones Riaño ha señalado que su personaje es de ficción y lo usa precisamente para reprochar la discriminación en el país, luego de la entrevista muchos seguidores del Leopardo no lo entendieron así y además de criticarlo, algunos le aseguraron que atentarían en su contra por esa parodia, y anunció que la editaría para no provocar más molestias.

“Nunca está de más disculparse y como les molestó tanto pues lo vamos a editar en YouTube y ya, no hay problema. Pero no actúen de esa manera, como siempre lo hacen con amenazas. Eso no queda bien para quien está pidiendo respeto, además. Eso es mejor siempre el diálogo, vale”, expresó en otro de los videos.

En esas grabaciones, Riaño tuvo que volver a aclarar que su personaje es ficticio y que lo que ocurrió en la entrevista al jugador del equipo cardenal era un nuevo acto teatral para llevar a cabo sus criticas sociales, algo que viene haciendo desde 2016.

(Crédito: @alejandroria / X)

“A quienes después de 8 años de haber creado a Juanpis González no entienden el fin del personaje, les pido unas disculpas (...) Claro que se respeta, no lo estaba haciendo como Alejandro Riaño, sino como un personaje irrespetuoso que haría ese tipo de actos”, reiteró.

También se dirigió a los seguidores del club santandereano y les pidió disculpas por las polémicas dentro de su interpretación como ‘Juanpis’.

“Hablarle directamente a los hinchas del Bucaramanga que están bravos por el acto que cometió un personaje de ficción (...) que creé para representar todo lo que para mí está mal. Un acto donde coge la camiseta de ese equipo y limpia la mesa. Esto para ellos ha sido un acto súper atrevido, cosa que tienen toda la razón, porque para eso lo creé, porque es machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo, irrespetuoso, que es todo lo que para mí, como Alejandro Riaño, está mal”, insistió.

Expresó, además, su cariño y apreció por esa ciudad, así como por la hinchada, ya que incluso en la vida real les estuvo haciendo fuerza para que obtuvieran la primera estrella de su historia.

(Crédito: @alejandroria / X)

“Quiero muchísimo a Bucaramanga, quiero muchísimo a la gente del Atlético Bucaramanga. Me alegré por su triunfo, y esto no tiene nada que ver con lo que yo como Alejandro Riaño pienso, ni con mis valores. Si alguien le molestó pido disculpas, pero también los invito para que vean un poco más allá de ese video. Casi toda la entrevista se habla sobre el racismo y de esto nadie habla, que me parece más importante”, destacó.

Finalmente indicó que estuvo bien que hicieran respetar su camiseta, su bandera y su población, y que eso es lo que tiene que pasar con lo que critica encarnando a ‘Juanpis’.

“Así deberíamos hacernos respetar siempre por cosas que mucha gente hoy en día ni siquiera se indigna y que denunció con el mismo personaje (...) Les mando un abrazo muy muy grande y espero estar muy pronto por allá riéndonos de este tema a quienes realmente lo entendieron”, concluyó con sus publicaciones en Instagram.