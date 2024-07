Yina Calderón se sinceró sobre rumores de romance con un futbolista: “No me interesa la plata de nadie”

Yina Calderón reveló su prototipo de hombre y aseguró que ni los futbolistas ni los reguetoneros hacen parte de su gusto - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La controversial creadora de contenido Yina Calderón dejó boquiabiertos a sus seguidores tras sincerarse sobre su actual estado sentimental, ya que en medio de su anteversión a través de las redes sociales dejó al descubierto su prototipo de hombre.

Ante los fuertes rumores que rondaban sobre un supuesto romance entre la influencer huilense y un jugador de futbol colombiano, la también empresaria y DJ salió a dar la cara ante la suposición que circula sobre su aparente noviazgo con un deportista del balompié.

“Yo lo único que les puedo decir es que yo de mi vida personal no hablo. Entonces no me monten chismes y para que sepan a mí los futbolistas no me gustan”, con estas contundentes palabras inició el video Yina Calderón con el que puso fin a las especulaciones sobre su presunta nueva pareja; pero, además, soltó la lengua sobre sus gustos reales.

Yina Calderón desmintió rumores sobre romance con un futbolista - crédito @enlamovidacol/Instagram

Según comentó la joven empresaria, estos comentarios no eran ciertos, pues recientemente la asociaron con el comediante Piter Albeiro. Razón por la que pidió que no la vincularan en polémicas que no eran ciertas. Además, recordó que ella en sus redes no romperá la regla de mantener su corazón alejado de la vida pública, a excepción del caso con el cantante Giovanny Ayala.

Yina explicó las razones por las que prefiere relaciones con hombres que manejen bajo perfil y que no pertenezcan al medio del entretenimiento ni público.

“Obvio, que los futbolistas, que los cantantes de reguetón tienen mucho dinero, pero a mí nunca me ha interesado el dinero de un hombre. No me voy a fijar en ningún pela gato. A mí no me interesa la plata de nadie, yo prefiero los hombres que no tienen redes sociales, que son súper ocultos con su vida, que no tienen nada que ver con el medio”, aseguró.

Así luce en la actualidad Yina Calderón

La DJ de guaracha reveló a sus fanáticos el cambio extremo al que se sometió buscando ser una nueva mujer en su camino por convertirse en reina de belleza. El resultado, la tiene muy contenta:

“Me hice unos procedimientos en mi rostro. Me hice la nariz, me perfilé los labios, el ladito del rostro, todavía tengo un poquito inflamado, me quité las ojeras, fueron muchos procedimientos, siento que quedé muy natural, que me veo linda, todavía estoy un poquito inflamada, pero estoy muy contenta. El mentón también me lo hice”, comentó.

La influenciadora compartió un video detallando los procedimientos estéticos que se realizó en su rostro - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La creadora de contenido ha hablado abiertamente sobre sus cirugías previas, incluyendo bichectomías, liposucción en la papada y otros procedimientos para modificar la forma de su cuello y rostro. Su objetivo declarado es parecerse a una ‘Barbie’ colombiana, lo que refleja su visión de belleza y cómo desea presentarse al mundo, en esta nueva etapa que quiere asumir y por la cual se está preparando.

Por otra parte, la influencer aseguró que, con esos cambios, quiere ser un ejemplo para las mujeres.

“Quiero ser ejemplo de superación para todas ustedes, el cambio que está dando mi cuerpo, mi rostro, mi vida, todo lo estoy haciendo por ser reina, porque yo nunca me imaginé ser reina, si yo lo logro, usted logra hacer lo que usted quiera”.

La influenciadora y empresaria generó polémica en redes sociales. Algunos internautas la criticaron por lo que hizo. “Tenaz la cara, le quedó como un triángulo, “creo que el rostro tiene forma de extraterrestres”, “ya parece la Tigresa del Oriente”, “un poco más y le saca filo a esa cumbamba”, “lástima que no existiera una cirugía que te diera inteligencia, clase y educación”, “más fácil volver a nacer”, “se hubiese operado el cerebro mejor”.

Yina Calderón dio detalles de los procedimientos a los que se sometió para su camino en los reinados de belleza - crédito @yinacalderonoficial/Instagram