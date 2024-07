Los vendedores de butifarras son el nuevo blanco de extorsión en Soledad, Atlántico

Desde las últimas semanas los butifarreros han sido blanco de amenazas de hombres que parecen ser miembros de una estructura delincuencial - crédito Colprensa

Las extorsiones en Soledad, Atlántico son un problema que afecta la seguridad y estabilidad de muchos comerciantes. Este tipo de crimen suele ser perpetrado por bandas criminales que exigen pagos regulares a cambio de “protección” o para evitar represalias violentas.

El flagelo de la extorsión se está empezando a expandir hacia los pequeños empresarios, quienes en dicho municipio se ganan la vida preparando y vendiendo el tradicional embutido de butifarra.

El diario El Heraldo confirmó con diversas fuentes y comerciantes, quienes pidieron reserva de su identidad, que desde las últimas semanas los butifarreros han sido blanco de amenazas de hombres que parecen ser miembros de una estructura delincuencial, obligándolos a entregarles una suma de dinero —ya sea mensual o semanal— para dejarlos continuar con sus labores. Esto, en simultáneo, con la cantidad de locales (háblese de barbería, tiendas, entre otras) que cerraron sus puertas por los mismos motivos.

“La verdad es que la cuestión está bastante complicada, parece que en Soledad no hay autoridades. Nos extorsionan y a nosotros y hasta a los que venden tinto”, dijeron varios comerciantes en el centro del municipio.

De acuerdo con los comerciantes, usualmente estos presuntos actores delincuenciales han llegado a solicitar hasta $2.000.000 millones de pesos mensuales y en efectivo a algunos de los dueños de locales en los que se comercia la butifarra.

“Esperamos a que las autoridades traten de enfrentar la situación, la gente se siente insegura y desconfiada. Aquí no pasa nada, cada vez hay más negocios cerrando. Muchos intentamos progresar, pero ya no se puede. Ellos creen que esto deja millones y no es así. Nosotros prestamos, sacamos de aquí y allá para sostenernos. Dentro de poco quizás ya no podamos ni comer”, denunció uno de los vendedores.

“Preferimos no hablar de eso por la seguridad de cada uno. El tema es tan preocupante que no podemos seguir creciendo, ni hacer publicidades, por ese mismo temor. Conozco a cercanos que varias personas los han contactado desde números desconocidos para lo que sabemos”, agregó.

Al parecer, el modus operandi es cobrarles una primera vez. De negarse, terminan siendo robados y esos dueños luego son contactados por los presuntos ladrones. “La devolución del vehículo puede costar hasta cuatro millones de pesos”.

“Soy comerciante y he visto como negocios antiguos terminan cerrando. Acá los de antisecuestro y antiextorsión solo pasaron una sola vez, hace ya más de un mes. No nos han dado el apoyo como se debe”, agregó un vecino.

Así extorsionan en las estaciones de gasolina en Barranquilla

El viernes 5 de abril de 2024 fue capturado en Barranquilla Wilson Alfonso Luna Pérez, alias Cocuán, un sicario y extorsionista de ‘los Costeños’ acusado de asesinar a un trabajador de una estación de gasolina por no pagar una ‘vacuna’.

En medio de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía reveló testimonios de testigos, análisis balístico, y registros fotográficos y de videos, que dan cuenta de la forma de extorsionar del grupo criminal comandado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Armando Molinares Malvido, que fue acribillado a tiros en octubre de 2023 en su puesto de trabajo, hasta donde Cocuán llegó en moto con otro cómplice a cobrar una extorsión.

En medio de la audiencia ante el juez 14 Penal Municipal con funciones de control de garantías, el fiscal a cargo del caso expuso los detalles de los eventos sucedidos el 25 de octubre de 2023. En el material probatorio expuesto se describió cómo Molinares Malvido cumplía con su horario laboral en la Estación de Servicio San Antonio, en el suroriente de Barranquilla, cuando fue abordado y posteriormente atacado con disparos por Luna Pérez y un acompañante.

Un testigo detalló que la víctima intentó resistirse a la demanda de dinero, momento en el cual uno de los agresores le amenazó con dispararle si no accedía a entregar el monto solicitado.

“Un testigo presencial señaló que la víctima forcejeó con las dos personas. Incluso, escuchó cuando uno de estos le dijo: entrega la plata, ¿te vas a hacer matar?... Esa misma persona también expresó: ¿tú crees que esta arma es de mentira?...te voy a pegar tu tiro y luego disparó”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el motivo del ataque surgió de una exigencia de pago por parte de los agresores, relacionada presuntamente con extorsiones previas efectuadas desde prisión por dos líderes de ‘los Costeños’, identificados bajo los alias de Ojeda y Cachete.