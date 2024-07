Las 15 frases más controvertidas del presidente Petro en su discurso de instalación del Congreso

El presidente Petro pronunció polémicas frases en su discurso de instalación de una nueva legislatura en el Congreso- crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro llegó al Salón Elíptico del Congreso de la República sobre las 4:00 p. m, luego de encabezar el tradicional desfile militar del 20 de julio, ceremonia que estuvo marcada por abucheos por la demora del jefe de Estado de más de tres horas.

El presidente Petro empezó su discurso a las 4:15 p. m., el cual tuvo una duración de 1 hora y 6 minutos, siendo una de las intervenciones más largas en el Congreso de la República por parte de un presidente colombiano, al igual que en la instalación de la legislatura de 2023, cuando tardó 1 hora y 46 minutos en su intervención.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Estas son las frases más controversiales del presidente Petro en su intervención ante el Congreso de la República:

El presidente se refirió al escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Presidencia de la República

1. “El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo presente o ausente; él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. No hay una bandera ideológica que divida fuerzas que no son corruptas y las que sí lo son. La corrupción en Colombia es una cultura”, dice el presidente Gustavo Petro e inicia su discurso hablando sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd)”.

2. “El tema de la corrupción no es ideológico. No hay una barrera que divida a la ciudadanía entre fuerzas que no son corruptas y fuerzas que sí lo son”.

3. “Quiero pedirles perdón a ustedes como representantes del pueblo y a la ciudadanía por lo que ha acontecido en la Ungrd. Olmedo López viene de la izquierda y ha estado vinculado a ella desde hace décadas”.

4. “Yo fui el que lo puse allí y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla”, dijo el presidente Petro sobre Olmedo López.

5. “No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado, estamos comprometidos en recuperar el dinero”.

6. “Olmedo no puede ser un mal recuerdo, sino una experiencia para mantener permanentemente la guardia levantada”, asegura el presidente Petro en su discurso en la instalación del Congreso

Gustavo Petro aseguró que su Gobierno "ha sido eficiente", lo que generó burlas en el Congreso - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

7. “Hablar de paz es más un discurso de carreta. Es un discurso sin sentido si el territorio excluido no deja de ser excluido y si no es sindicado al progreso, al desarrollo a partir de la cultura de sus propias poblaciones”.

8. “Nuestras normas, nuestra ley no permite hacer una reforma agraria, peor aún con las decisiones de ayer que tumbaron uno de los artículos aprobados por ustedes en el PND”, sobre e artículo del Plan Nacional de Desarrollo sobre trámite de tierras que tumbó la Corte Constitucional.

9. “Mi mayor orgullo en estos dos años ha sido ver crecer la agricultura. Gracias a ello bajó el precio de los alimentos y hemos podido eliminar el hambre y la pobreza”.

10. “En dos años de gobierno hemos podido comprar 184.000 hectáreas. Eso significa que ese acuerdo de paz se cumpliría casi en 20 años, mucho más allá de lo que se acuerdo fijó como fecha límite”.

11. “Nos están ordeñando literalmente la economía nacional y la familia colombiana a partir de una fórmula tarifaria”, dijo el presidente Gustavo Petro cuestionando la fórmula con que calcula el precio de la energía y la manera en que se eligen los comisionados de la Creg.

12. “En medio de las turbulencias de los Olmedos, haber bajado los índices de pobreza es un oasis”, “Disminuir pobreza, injusticia, desigualdad, es lo que me tiene más contento (...) Sacamos 1.6 millones de personas de la pobreza”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a los parlamentarios a trabajar en equipo para hacer una Reforma Agraria en Colombia, la cual es el camino crucial para la paz, la justicia social y eliminar la desigualdad social - crédito @infopresidencia/X

13. “El Gobierno ha sido eficiente”, dijo Petro en su intención de llevar al legislativo las necesidades de la gente, frase que generó risas en el salón elíptico del Congreso

14. “Hicieron trizas la paz, pero que no se puede llorar sobre la leche derramada”.

15. “Las IPS han revivido. El giro directo a clínicas y hospitales ha revitalizado la economía y por eso vamos a presentar de nuevo la reforma a la salud”.