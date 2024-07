Corte Suprema citó a siete congresistas como testigos de Iván Name, salpicado en caso de corrupción de la Ungrd

La Corte Suprema de Justicia también citó a declarar al secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco - crédito Luisa González/Reuters

En medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del presidente del Senado de la República, Iván Name, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), serán incluidos otros políticos para que rindan declaraciones al respecto. Pues, el funcionario fue señalado de haberse beneficiado con la desviación de recursos de un contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira.

De acuerdo con el exdirector de la entidad Olmedo López y con el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla, el presidente del Senado recibió $3.000 millones del contrato, a manera de soborno para que impulsara las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. El senador aseguró que es inocente de los señalamientos y que está dispuesto a enfrentar a la justicia.

Así las cosas, las investigaciones al respecto continúan y ahora la Corte Suprema de Justicia citó a siete congresistas para que den sus declaraciones sobre el caso:

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro Rodríguez fue citada para el 23 de julio a las 2:30 p. m.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia deberá presentarse ante la Corte el 26 de julio a las 9:00 a. m.

La senadora del partido Colombia Justa Libres Lorena Ríos Cuéllar declarará el 31 de julio a las 9:00 a. m.

El senador del Partido Liberal Miguel Ángel Pinto Hernández fue citado para el 31 de julio a las 3:00 p. m.

El senador de Cambio Radical Didier Lobo Chinchilla declarará el 3 de agosto a las 9:00 a. m.

El senador del Centro Democrático Honorio Henríquez Pinedo deberá presentarse el 13 de agosto a las 9:00 a. m.

El senador del Partido Liberal Alejandro Chacón Camargo rendirá testimonio el 14 de agosto a las 3:00 p. m.

La Corte Suprema de Justicia también citó al secretario General del Senado, Gregorio Eljach, para el 2 de agosto a partir de las 9:00 a. m. Según informó La FM, estas citaciones fueron solicitadas por la defensa del senador Iván Name y se unirán a otras que ya estaban planteadas: la del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, que en un principio también fue mencionado en el escándalo, y la del presidente Gustavo Petro.

Iván Name se defendió de los señalamientos

Al igual que otros altos funcionarios y congresistas mencionados en el entramado de corrupción, el presidente del Senado aseguró que no tiene nada que ver con la desviación de recursos que se gestó en la Ungrd.

“Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Estoy dispuesto a atravesar la plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Name en una plenaria del Senado llevada a cabo el 7 de mayo de 2024.

Afirmó que nunca ha recibido dineros ilícitos y que es contradictorio que se le señale de haber permitido un soborno para impulsar las reformas del Gobierno Petro, cuando se ha mostrado como opositor a ellas en múltiples ocasiones. “Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos”, detalló.

Insistió en que está siendo víctima de una calumnia perpetrada por Pinilla, que actualmente está buscando un principio de oportunidad para recibir beneficios jurídicos a cambio de dar información sobre las fichas claves del entramado.