Petro respondió a Juan Manuel Galán sobre presunta financiación del ELN: “Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar”

El presidente aseguró que no podía creer que ese tipo de juicios vinieran del hijo de Galán - crédito Presidencia/Congreso de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con firmeza a las acusaciones lanzadas por Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, respecto al supuesto uso de dinero público para financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas acusaciones fueron inicialmente planteadas por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En su defensa, Petro afirmó con contundencia: “Nunca pensé que un hijo de (Luis Carlos) Galán fuera capaz de calumniar”, refiriéndose al hijo del conocido político asesinado. Petro aseguró la transparencia de su gobierno en el proceso de paz, una iniciativa que incluye a múltiples actores de la sociedad, entre los que destacan miembros de la oposición, la iglesia católica, asesores del ejército y delegados de varios países garantes. Según Petro, “Hice una comisión negociadora tan amplia para garantizar precisamente la máxima transparencia y participación”.

Juan Manuel Galán criticó duramente al Gobierno de Petro basándose en las declaraciones de López, quien señaló que existía un presunto desvío de recursos públicos hacia la guerrilla. Petro, por su parte, defendió su gestión destacando que siempre ha solicitado al ELN que no retome la práctica del secuestro y señalando que la financiación de grupos ilegales en Colombia proviene de fuentes mucho más grandes que las contrataciones que algunos políticos han realizado durante años.

El presidente le respondió al director del Nuevo Liberalismo a través de X - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro también mencionó a Iván Cepeda Castro, hijo de Manuel Cepeda, otro político asesinado, quien junto a Vera Grave lidera las negociaciones de paz con el ELN. En este contexto, Petro recordó cómo denunció los “cupos parlamentarios” en el gobierno de Pastrana, y cómo la renuncia inmediata de López de la dirección de la Ungrd sucedió en medio de las primeras sospechas en su contra.

“Como usted, Iván Cepeda Castro es hijo de un senador asesinado, y es él el que dirige con Vera Grave las negociaciones de paz con el ELN; un expresidente trató de criminalizar a Iván y hoy está en serios problemas judiciales, no haga usted lo mismo”, aseguró el presidente.

En su publicación, el presidente enfatizó que poner fin a más de 65 años de conflicto armado no se logra únicamente con dinero. “Todos los miembros nacionales y extranjeros, del gobierno y de la oposición saben que Olmedo ha calumniado el proceso de paz. No haga usted lo mismo que el bandido. Al menos tenga prudencia. En ese proceso se juega la vida, mucha gente de nuestro pueblo”, aseguró Petro, advirtiendo a Galán sobre no seguir el ejemplo de López, a quien acusó de calumniar el proceso de paz.

Galán, en sus declaraciones, insistió en la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el Gobierno. Mientras tanto, Petro reiteró su compromiso con la paz y la transparencia, asegurando que todas las acciones de su gobierno en este ámbito están supervisadas por múltiples actores nacionales e internacionales.