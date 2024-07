Joe Manganiello habló por primera vez de su divorcio de Sofía Vergara: “Ese nunca fui yo”

Joe Manganiello habló sobre las razones de su separación de Sofía Vergara - crédito @joemanganiello/Instagram

La actriz barranquillera Sofia Vegara fue nominada a los premios Emmy a Mejor Actriz por su rol de Griselda Blanco en la serie homónima, producción de Netflix, que cuenta la historia de la narcotraficante colombiana más peligrosa de la época, que ayudó a la formación del Cartel de Medellín.

La intérprete competirá contra Jodie Foster y Naomi Watts por la estatuilla, que se entregará el 15 de septiembre de 2024, en los Estados Unidos. Con esta candidatura, Vergara logró conseguir su quinta nominación a los premios, pues en años anteriores había sido considerada por la academia al premio de Mejor actriz de reparto por su papel de Gloria Delgado Pritchett en la aclamada serie de comedia Modern Family.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sofía Vergara fue nominada a merjor actriz en los premios Emmy por su rol en la serie 'Griselda' - crédito Strauss/Invision/AP

La Toty también fue tendencia por las declaraciones que dio su exesposo, Joe Manganiello, en entrevista para la revista estadounidense Men’s Journal sobre su versión de las razones que llevaron a la pareja de actores a poner fin a su relación en julio de 2023, después de siete años de matrimonio.

“Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”, dijo.

Después de un año del divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello, el actor desmintió la versión que aseguraba que la negativa de Vegara para tener hijos había sido el detonante del divorcio. Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.

Joe Manganiello aseguró que no tener hijos nunca lo hizo plantearse la idea de terminar su relación con Sofia Vergara - crédito Danny Moloshok/Reuters

El actor de películas como Magic Mike, Spider man, Batman vs. Superman entre otras producciones cinematográficas, también aseguró que la razón que puso fin a su compromiso con Sofia Vergara fue la distancia que provocó que se enfriara su relación. Igualmente, dijo que los rumores en torno a la ruptura lo afectaron profundamente.

“¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de ‘haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’? Ese nunca fui yo”, agregó.

¿Cuál fue la versión de Sofía Vergara?

Sofía Vergara confesó que su divorcio fue a causa de su negativa a formar una familia - crédito @sofiavergara/Instagram

Las declaraciones de Joe Manganiello van en contravía de lo que, en su momento, dijo la actriz colombiana, que en una entrevista con el periódico español El País, aseguró que el motivo principal de su separación fue su negativa de volver a tener hijos. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”.

A su vez, Vergara indicó que se encontraba en un momento de su vida en el que esperaba tener nietos, “estoy lista para ser abuela”, esto en referencia a que su único hijo Manolo González Ripoll Vergara ya tiene 32 años.

Vergara ratificó su versión en otra entrevista dada a la revista estadounidense People, en la que afirmó que no veía con buenos ojos convertirse en mamá a los 50 años, pues podría ser perjudicial para su salud. “Hay cosas en la vida que pueden parecer buenas ideas, pero no lo son. Yo ya fui madre. Sé lo que significa ser una buena madre o intentar ser la mejor madre posible, y eso requiere muchos sacrificios y mucha energía”.

Igualmente, la actriz barranquillera dijo que: “Antes, por alguna razón, la naturaleza le decía a tu cuerpo que a los 50 años estabas en la menopausia, que era hora de que terminaras con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso”.