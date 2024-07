Hombre que llevaba dos días desaparecido en Bogotá murió por una sobredosis de escopolamina: su familia pide justicia

Con este video la familia de Alberto espera que las autoridades puedan iniciar el rastreo de la mujer que le habría suministrado escopolamina en la bebida al hombre de 48 años - crédito cortesía de la familia de Jaime Alberto Gómez Ariza

La familia de Jaime Alberto Gómez Ariza, un trabajador de 48 años, solo pide una investigación exhaustiva que pueda conducir a los responsables de suministrarle escopolamina al hombre, quien se encontraba departiendo junto a varios de sus compañeros de trabajo en el sector de Teusaquillo, en Bogotá, y tras permanecer dos días desaparecido, fue hallado sin vida en un hospital de Chapinero, donde se confirmó que murió por una sobredosis ocasionada por dicha sustancia.

Con carteles que se difundieron a través de redes sociales durante el sábado 13 y domingo 14 de julio, los familiares de Gómez Ariza, quienes se extrañaron de no hallar en la residencia al hombre —con quien se tuvo comunicación por última vez el viernes 12 de julio en horas de la noche—, emprendieron de inmediato su búsqueda. Él trabajaba como agente de seguros.

Por el momento, una mujer es la principal sospechosa de haberle suministrado el alcaloide a la bebida de Gómez Ariza, quien quedó registrado en un video que es la principal clave que manejan las autoridades para dar con la presunta culpable, y de ahí establecer si habría más personas involucradas en la muerte del hombre.

De acuerdo con el testimonio que brindó Alexandra Aparicio Ariza, la prima de Alberto, a Q’Hubo Bogotá, “nosotros tuvimos comunicación con él el viernes (12 de julio) sobre el mediodía”.

Por esta esquina del barrio Belalcázar (Teusaquillo) fue grabado Jaime Alberto con la mujer que habla por varios minutos antes de perderlo de vista en la grabación - crédito Google Maps

“Luego, cuando salió de trabajar, fue a un bar donde lo conocían con varios compañeros de trabajo”, muy cerca a su oficina, y situado a la altura de la calle 45 con carrera 27, en el barrio Belalcázar (Teusaquillo). “Cuando no llegó en la madrugada del sábado, nos preocupamos porque él no es así, nunca se quedaba por fuera. Ahí empezamos a investigar dónde estaba, comenzamos a buscarlo hasta por redes sociales con carteles para saber algo de él, pero nadie nos daba razón alguna”, agregó Alexandra.

El detalle que genera sospechas en una mujer

Esto solo hacía aumentar la angustia en los miembros del seno familiar. Por este motivo, se dirigieron hasta el lugar donde Alberto departió junto a sus compañeros, y fueron ellos mismos quienes le explicaron a sus familiares que el hombre se quedó hablando con una mujer en el momento que todos estaban por irse del establecimiento.

Ya en el punto, los familiares corroboraron esta versión. “Nos dijeron que una mujer se le acercó y que luego de intercambiar un par de palabras, ella lo convenció para que salieran juntos, pero hasta ahí supimos”, comentó la prima de Alberto, quien junto a los demás integrantes que estaban adelantando la búsqueda del hombre de 48 años, pudieron comprobar todo lo anterior gracias a un video de una cámara de seguridad en donde aparece el mismo Alberto en compañía de la mujer.

Con este cartel, los familiares y allegados de Alberto iniciaron su búsqueda el sábado 13 y domingo 14 de julio, fecha en que se confirmó su hallazgo sin vida - crédito redes sociales

Esto solo provocó desconcierto al no saber dónde se podía encontrar en ese momento, motivo por el cual esa tarde de sábado fueron hasta el Instituto Colombiano de Medicina Legal para denunciar la desaparición de Alberto y alertar a las autoridades, hasta que recibieron la llamada que confirmó su paradero y lo que había sucedido con él.

“El domingo en la tarde nos llamaron de Medicina Legal y nos dijeron que habían encontrado a Jaime deambulando solo. Cuando lo encontraron, le habían robado el celular, unos audífonos y el reloj. Pero lo peor es que, luego de encontrarlo, lo llevaron al hospital de Chapinero, donde desafortunadamente murió por una sobredosis de escopolamina que le suministró esta mujer a la que conoció en ese bar”, comentó Alexandra. Además, aseguró que solo espera, junto con su familia, que con el video, los testimonios y el dictamen de la causa de la muerte, las autoridades puedan finalizar su indagación con la aprehensión de la mujer que presuntamente le habría suministrado la sustancia en su bebida.

“Nosotros queremos que esto no quede impune y que los que hicieron esto paguen por lo que hicieron, que se esclarezca lo que pasó y que este tipo de hechos no sigan ocurriendo. No es justo que no se pueda salir a compartir un rato, porque llegan este tipo de personas a hacer actos que no tienen justificación”, expresó la familia de Alberto, quien vivía en el barrio Normandía (Engativá) y dejó a su esposa y tres hijos menores de edad (12, 14 y 15 años).

Jaime Alberto Gómez Ariza (48 años) deja a tres niños menores de edad (12, 14 y 15 años) - crédito cortesía familia de Jaime Alberto Gómez Ariza

“Como una persona, dicharachera, divertida, como una persona amable y alegra que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”, lo recuerdan su familia y amigos, quienes solo esperan encontrar algo de paz en sus corazones en medio de un momento tan difícil, con la ilusión de que la mujer se detenida en el menor tiempo posible por parte de la Policía.