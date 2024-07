Richard Ríos reveló quién es para él la mujer más bella de Colombia y causó revuelo en redes

El futbolista de la Selección Colombia Richard Ríos opinó en un video viralizado quién es para él la mujer más bella del país - crédito keepsmilingvm / TikTok

El futbolista colombiano Richard Ríos, destacado centrocampista de la selección Colombia y del equipo Palmeiras de Brasil, desató una fuerte discusión en redes sociales al compartir su opinión sobre quién es la mujer más hermosa de Colombia.

La revelación tomó lugar en un video de preguntas rápidas de Keep Smiling que, aunque fue grabado varios meses atrás, se viralizó recientemente en TikTok. En el video, el jugador que utiliza la camiseta número ‘6′ del equipo cafetero, que ha ganado popularidad tras su desempeño en la Copa América 2024, fue interrogado sobre varios aspectos de su vida personal.

Una de las preguntas que más llamó la atención entre los internautas fue cuando lo cuestionaron sobre la mujer más linda de Colombia, a lo que el jugador de 24 años de edad declaró que era la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri. Esta afirmación generó una significativa reacción entre los usuarios de la plataforma, acumulando más de 23,2 millones de reproducciones y miles de comentarios.

La afirmación del futbolista Richard Ríos sobre la creadora de contenido Andrea Valdiri ha acumulado millones de vistas y comentarios en TikTok - crédito @richardrios.m/Instagram

No obstante, muchos seguidores coincidieron con la opinión de Ríos, dejando elogios en los comentarios hacia la empresaria: “Claro que sí, hermosa mujer”; “Andrea Valdiri es divina, Richard lo confirmó”; “Si este hombre dice que Valdiri es linda, ¿Quiénes somos nosotros los mortales para contradecirlo?”; “Así es, La Valdiri es una de las bellas más grandes de Colombia”; “¿Se imaginan a Andrea saliendo con este hombre?, no me ilusionen” y “Un verdadero hombre confirmando este dato”.

Otros discreparon señalando a diferentes figuras de la farándula colombiana como dignas de ese título: “¿Cómo que Andrea Valdiri si existe Carmen Villalobos?”, “no, ¿Cómo así?”, “Pero si existe Paulina Vega”, “No todos tenemos el mismo gusto, a él le parece linda, no hay necesidad de que cambie de opinión”, y “¿Acaso no sabe que existen Greeicy Rendón, Jenn Muriel y Jessica Cediel?”, escribieron algunos internautas.

Además de provocar una conversación sobre la belleza femenina en Colombia, el clip también atrajo la atención sobre el propio Richard Ríos. Las seguidoras del futbolista aprovecharon la ocasión para expresar su admiración, destacando tanto su atractivo físico como su carisma.

El jugador de fútbol colombiano Richard Ríos provocó una acalorada discusión en TikTok al revelar su elección de la mujer más linda del país - crédito redes sociales

“Me encanta esa voz de Richard Ríos”; “Él tan lindo, está ocultado nuestra relación”; “Jajaja me encanta, yo quiero ser Andrea Valdiri”; “Él está casado y conmigo”; “No me importa lo de Andrea Valdiri, solo tengo que decir que Richard tiene una sonrisa hermosa”; “Ay no, esa sonrisa me mata” y “Me encanta este hombre”, se lee en la publicación.

Por otra parte, el futbolista optó por mantener su vida sentimental en privado, evitando responder preguntas sobre su estado civil durante la entrevista, ya que además de su innegable desempeño deportivo, Ríos ha sido objeto de rumores amorosos. Se especula que mantiene una relación con La Suprema, una popular creadora de contenido digital colombiana y exnovia del cantante de reguetón Blessd. Sin embargo, ninguno de los involucrados confirmó la relación hasta el momento.

Richard Ríos fue blanco de controversia tras la clasificación de la selección Colombia a la final de la Copa América 2024, debido a dudas sobre su nacionalidad. En una reciente entrevista, el mediocampista aclaró que se siente plenamente colombiano y rechazó las insinuaciones sobre sus orígenes.

El centrocampista de la selección Colombia Richard Ríos asegura sentirse profundamente colombiano y aborda críticas respecto a su nacionalidad tras clasificar a la final de la Copa América 2024 - crédito mianbausa / TikTok

Las dudas sobre la identidad de Ríos provienen de su trayectoria profesional, ya que, aunque nacido en Vegachí (Antioquia), nunca ha jugado en un equipo colombiano, desarrollándose en clubes como Flamengo, Guaraní y Palmeiras, en Brasil. Este hecho generó confusión entre los fanáticos que lo consideran brasileño debido a su fluidez en portugués.

En la rueda de prensa posterior a la victoria 1-0 sobre Uruguay, un periodista entregó a Ríos unas fotografías donde el jugador aparecía con el tradicional sombrero vueltiao, simbolizando su conexión cultural con Colombia. “Esto representa muchas cosas para mí. Algunas personas dicen que yo no soy colombiano y acá les demuestro que me siento muy colombiano”, declaró el dueño de la camiseta número ‘6′ de la Tricolor emocionado.