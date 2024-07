Papa Francisco no verá la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina: este es el motivo

El Papa Francisco mantiene su promesa de no ver televisión, dejándole la final a la intervención divina - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La final de la Conmebol Copa América 2024 se disputará el domingo 14 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. En esta ocasión, se enfrentarán los equipos de Colombia y Argentina. Con las emociones a flor de piel, la hinchada de ambas naciones ha buscado apoyo espiritual a través de sus creencias religiosas en anticipación a este importante evento.

Tanto la Tricolor como el Albiceleste tienen cada uno sus propios referentes católicos, por ejemplo, en Colombia, el padre Diego Jaramillo, conocido entre los colombianos por el programa Minuto de Dios encomendó el certamen continental a su divinidad mencionando: “Dios mío, en tus manos colocamos este partido que ya pasó y la gran final que llega”. La comunidad en redes sociales reaccionó con humor a esta situación, creando memes que destacan el enfrentamiento espiritual entre Diego Jaramillo y el Papa Francisco, quien es de nacionalidad argentina. Por otro lado, los aficionados gauchos también cuentan con un representante religioso; se trata del máximo representante católico universal, el Papa Francisco.

La razón por la que el Papa Francisco se perderá la final de la Copa América

A pesar de su conocido interés por el fútbol y ser hincha del club argentino San Lorenzo, el sumo pontífice no verá la final del certamen. Recordemos que este gusto por el fútbol no es un fenómeno reciente entre pontífices. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI era seguidor del Bayern Múnich, y el Papa Juan Pablo II era socio del FC Barcelona desde 1982.

A pesar de su amor por el fútbol, Jorge Bergoglio promete no romper su voto - crédito EFE

Desde su elección como papa, Jorge Bergoglio se ha abstenido de ver televisión tras prometer a la Virgen del Carmen en 1990 que no lo haría, juramento que ha mantenido hasta la fecha. Aunque recibe noticias de los partidos por medio de otras personas, aún no ha visto triunfos significativos, como el de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2014 o el campeonato mundial obtenido por Argentina en Qatar 2022. Esta abstención asegurará que el Papa no pueda visualizar la final entre Colombia y Argentina en la Copa América 2024, aunque los fieles creen que su intervención espiritual aún podría influir en el juego.

El padre Diego Jaramillo alienta a Colombia y desafía al papa Francisco antes de la final

Conocido y recordado por su programa Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo envió un mensaje de apoyo a la selección Colombia antes de la final de la Copa América 2024 contra Argentina. En un video difundido por TikTok, el religioso utilizó su popular frase y la icónica música del programa para alentar al equipo nacional. Horas antes del esperado enfrentamiento, el sacerdote compartió una anécdota en la que mencionó haber visto un meme que lo retrataba junto al Papa Francisco, ambos con sus respectivas banderas nacionales. Comentó, “por supuesto que yo le obedezco al Papa en todo, pero no en fútbol”.

Con apoyo y humor, Diego Jaramillo usa un meme del Papa Francisco para expresar su ánimo a la Selección Colombia - crédito minutodediosradio / TikTok

Además, Jaramillo imaginó cómo podría desarrollarse una conversación sobre el partido con el sumo pontífice, sugiriendo que el papa Francisco le aseguraría que los argentinos aceptarían con gracia una derrota ante Colombia. La publicación del video generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes expresaron su cariño y apoyo a través de comentarios en las redes sociales. Mensajes como “Se ve igual, patrimonio nacional, crecí con el Minuto de Dios”; “Padre Diego, con su oración y la de todos, somos ganadores”; “Obedezco en todo pero no en fútbol, jajaja”, inundaron las plataformas, mostrando el fervor patrio y la emoción de cara a la final del certamen.

Este mensaje del padre Diego Jaramillo se suma a la expectativa nacional por la posibilidad de que Colombia obtenga su segundo título en la Copa América. La interacción en redes sociales refleja el sentimiento compartido por millones de colombianos en este momento crucial para la selección.