Dominica Duque tuvo un accidente en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’: qué le pasó

Durante el episodio número 20 de Masterchef Celebrity, la periodista y actriz Dominica Duque sufrió una fuerte quemadura en uno de sus dedos mientras participaba en el reto de la ‘caja misteriosa’. Este desafío del programa obligaba a los concursantes a preparar un plato innovador con arroz, un ingrediente clave en la cocina colombiana.

Mientras cocinaba, Duque accidentalmente mezcló aceite caliente con agua, lo que provocó que el aceite hirviente salpicara su mano, ocasionándole una quemadura. El accidente de la actriz alarmó a sus compañeros de competencia y Ricardo Henao, que estaba cerca, le sugirió rápidamente que pusiera su mano en agua fría; sin embargo, fue el actor Alejandro Estrada el que llegó primero a socorrerla con un recipiente de agua con hielo.

En medio del incidente, el actor cucuteño expresó entre risas que “si estuviera al otro lado de la estación saldría con mi olla de hielo llevándosela hasta allá”. Esta frase aumentó las especulaciones que han sido objeto Estrada y Duque sobre un posible romance que habría nacido en la competencia gastronómica.

La respuesta rápida de Alejandro Estrada al accidente de Dominica Duque también fue motivo de conversación en la cocina. Nina Caicedo, otra participante, comentó en el programa: “Suena una olla y ella pega un grito y dice ‘me quemé’. Yo intento correr, pero ya había corrido Alejandro, estando atrás mío, llegó primero que yo a ayudarle a la doncella”.

Al poco tiempo, la presentadora Claudia Bahamón se acercó a Duque para ver si deseaba continuar o abandonar el reto: “Me quemé durísimo”, manifestó la periodista cuando Bahamón se acercó a su estación.

A pesar del dolor visible, Duque decidió seguir adelante. Este acto de valentía de Duque fue respaldado por las palabras del chef Jorge Rausch, que le compartió un consejo: “Te voy a enseñar un secreto: agua con hielo siempre ayuda”.

Rausch explicó que las quemaduras son comunes en la cocina y no había motivo para preocuparse en exceso: “No bueno, pero no se te fue la piel, eso es bueno, como tienes la piel no te va a pasar nada (...) Me ha pasado mil veces. Vas trabajando y vas metiendo la mano. No te va a pasar nada grave”, añadió el jurado bogotano.

Después de que la periodista fue atendida por el equipo médico del Canal RCN, recibió una curación rápida que le permitió continuar con el desafío. Bahamón volvió a acercarse para verificar cómo se sentía, y Duque respondió que estaba mejor y lista para terminar su plato, pero luego tuvo que abandonar la cocina durante la evaluación final de los platos por parte de los chefs Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, lo que la dejó fuera de la competencia por el pin de inmunidad.

Durante el mismo episodio, la actriz Carolina Cuervo se llevó el pin de inmunidad por la mejor preparación: “Es el mejor plato de la competencia hasta ahora. Es creativo, aplica al reto perfecto, bien emplatado, totalmente delicioso”, indicó el chef Jorge Rausch. Mientras que el actor Víctor Mallarino recibió el temido delantal negro, poniendo en riesgo su permanencia en el concurso.

El desafío tenía como ingrediente principal el arroz y, además, de un adicional al azar se destacó no solo la creatividad de los participantes, sino también su capacidad para manejar situaciones inesperadas, como el accidente de Duque: “No queremos platos tradicionales, no queremos arrocitos con pollo, no queremos un atollado, todos son deliciosos, pero hoy queremos innovación con el arroz, de dulce, de sal”, explicó Nicolás de Zubiría al inicio del reto de la caja misteriosa.