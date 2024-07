Martín Elías Jr hizo un llamado de atención a las personas que tienen intenciones de dañar la tumba de su papá y abuelo: “Fue un acto irresponsable”

Martín Elías Jr. pide respeto a los visitantes de la tumba de su padre y abuelo - crédito @LuiferAriza_ - @martineliasjr/Instagram

El cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar es el lugar en donde se encuentran sepultados los cantantes del género vallenato Martín Elías Díaz y Diomedes Díaz.

Sin embargo, en las redes sociales los familiares de los artistas fallecidos han denunciado en varias ocasiones que algunos visitantes causan daños a las tumbas de los reconocidos cantantes vallenatos.

Martín Elías Jr., hijo del fallecido Martín Elías Díaz, expresó su molestia por la situación en el programa Lo sé todo: “Un poco molesto y sorprendido por lo que vi, recibí una llamada informándome que se trataba de un acto de irresponsabilidad. Me comentaron que la señora que había hecho eso lo hizo porque le había resultado difícil subir al cementerio Ecce Homo de Valledupar”, afirmó.

El hijo de Martín Elías hizo un llamado a los fanáticos para que muestren respeto al visitar las tumbas - crédito @martineliasjr/Instagram

El joven hizo un llamado al respeto y la conciencia entre los fanáticos que visitan las tumbas de sus familiares. El problema se enfocó en el daño físico a las tumbas, además del comportamiento inapropiado dentro del cementerio: “Fue un acto irresponsable que se haya sentado en la cabecera de la tumba. Como dice en el video que subí hace poco, ella no lo hizo por culpa o daño y eso me tiene tranquilo”, añadió el también cantante.

Las recomendaciones por parte de Martín Elías Jr. hacia los visitantes son claras: “Primero que todo, muchísimas gracias por el apoyo al visitar, ya que ahí reposan los restos de mi abuelo y mi papá. Ir hasta allá requiere un gran esfuerzo porque está fuera de la ciudad. Quisiera agradecerles y pedirles que tengan un poco más de cuidado, ya que las cosas materiales pueden romperse fácilmente”. El artista destacó la importancia de “saber en qué momento inclinarse o apoyarse” para evitar daños.

Martín Elías Jr. destacó la importancia de tratar con cuidado las tumbas de su abuelo y padre - crédito @martineliasjr/Instagram

No es primera vez que ocurre una acción inapropiada en la tumba de Martín Elías, en ocasiones anteriores fue Dayana Jaimes, viuda del cantante fallecido, que denunció este tipo de actos. En el 2023, la comunicadora también manifestó su descontento a través de sus redes sociales.

La viuda del cantante conocido como ‘El gran Martín Elías’, que cuenta con una gran comunidad de seguidores, expresó su indignación luego de encontrar la tumba de su esposo en deplorables condiciones: “Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación”, comentó Jaimes en su momento al compartir imágenes de la tumba vandalizada.

Dayana Jaimes, en aquel entonces, hizo un llamado a la conciencia destacando que los visitantes frecuentemente se apropian de las flores y otros objetos de la tumba: “No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio”, añadió.

La madre de Paula Elena Díaz, hija menor del fallecido cantante, mostró una foto de la presunta responsable, una mujer mayor, según explicó: “Espero que aprendas que uno no se sienta en las tumbas para posar para una foto. Ojalá, así como tenías tantas ganas de hacerlo, tengas las mismas ganas para hacerte responsable y pagar por el daño”, expresó Dayana Jaimes en sus redes sociales, sin mostrar el rostro de la implicada.

Jaimes finalizó su denuncia hablando directamente a sus seguidores: “Ustedes no se imaginan la rabia e inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre”, aseguró.

Estas denuncias destacan unas acciones recurrentes en el cementerio Jardines del Ecce Homo, donde descansan los restos de Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías Díaz. Las demandas de respeto y cuidado por parte de los familiares y seguidores continúan, con la esperanza de preservar la memoria y el lugar de descanso de estos íconos del vallenato.