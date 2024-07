Marcelo Bielsa se responsabiliza por la derrota ante Colombia en semifinal de la Copa América 2024

Marcelo Bielsa suma dieciséis partidos al frente de la Selección Uruguaya - crédito Luis Gaston Mora Obregon/Facebook

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, asumió la responsabilidad por la derrota sufrida ante Colombia en las semifinales de la Copa América 2024.

A pesar de jugar con un hombre más durante todo el segundo tiempo, la Celeste cayó 1-0 frente a los cafeteros en un partido disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte.

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel y a mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era superior desde las individualidades”, comentó Bielsa en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador argentino asumió la responsabilidad por no haber aprovechado la superioridad numérica:

“Yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido, disponiendo de jugadores aptos para superar al oponente, no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo. Cuando un equipo que tiene menos individualidades gana y un equipo que tiene más individualidades pierde, lógicamente el entrenador que administra al equipo más débil en cuanto a individualidades, demuestra una superioridad en este caso respecto a mí”, finalizó el experimentado entrenador.

La expulsión de Daniel Muñoz en el minuto 45+1 dejó a Uruguay con un jugador más durante gran parte del partido, pero no pudieron capitalizar esa ventaja. Colombia avanzó a la final gracias a un gol de Jefferson Lerma de cabeza en el minuto 38, proveniente de un tiro de esquina cobrado por James Rodríguez.

Reacciones del juego uruguayo

Bielsa lamentó las oportunidades perdidas en el primer tiempo y las dificultades del segundo tiempo, que calificó como un partido lleno de interrupciones.

Al ser consultado sobre el impacto del trabajo de Rodrigo Bentancur sobre James Rodríguez y la lesión que obligó al colombiano a salir del campo, Bielsa ofreció un análisis detallado.

Según el estratega, “los dos jugadores desequilibrantes de Colombia, (Luis) Díaz y James, no tuvieron influencia en el juego. Yo tengo esa impresión, especialmente evitar que James fuera un foco de peligro, ya sea con (Maxi) Araújo, (Manuel) Ugarte, Bentancur, no fue una de las dificultades más importantes del partido”.

Bielsa también hizo referencia a la ausencia de los uruguayos y su impacto en el esquema táctico del equipo uruguayo: “La ausencia de Bentancur la sentimos porque él empezó en una función y luego tuvimos que modificar la estrategia, la distribución en el campo. Tuvimos que formar una línea de cuatro y Bentancur pasó a formar de volante de contención. Yo no creo que haya sido el problema, estoy seguro que James no fue el problema. La pérdida de Bentancur la sufrimos porque el rato que jugó, unió muy bien la parte posterior de nuestro equipo con los atacantes”.

Bielsa también hizo autocrítica respecto a la falta de generación de ocasiones de gol por parte de Uruguay: “Si bien tuvimos ocasiones claras, me parece que debíamos haber generado más ocasiones de gol de las que creamos”.

Los charrúas ahora enfrentarán a Canadá por el tercer puesto de la Copa América el sábado 13 de julio que se celebrará el enfrentamiento en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Marcelo Bielsa es un reconocido entrenador argentino de fútbol, nacido el 21 de julio de 1955 en Rosario, Argentina. Es conocido por su estilo de juego ofensivo y por su enfoque meticuloso en la táctica y la preparación física de sus equipos.

Bielsa ha entrenado a varios equipos destacados tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales. Algunos de los clubes más destacados que ha dirigido incluyen Newell’s Old Boys (Argentina), Athletic de Bilbao (España), Olympique de Marseille (Francia), y Leeds United (Inglaterra). En cuanto a selecciones nacionales, fue el entrenador de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2002 y de Chile en la Copa Mundial de la FIFA 2010.

Es conocido por su ética de trabajo rigurosa y su influencia en otros entrenadores destacados, como Pep Guardiola y Mauricio Pochettino, quienes han elogiado su enfoque innovador y su compromiso con el juego de ataque y presión constante.