Al prometido de ‘La Segura’ le hicieron ‘bullying’ en el partido de Colombia vs. Uruguay: cuál fue la razón

Novio de 'La Segura' tuvo matoneo en por partido de Colombia vs. Uruguay - crédito @ignaciobaladan/IG

La pareja de creadores de contenido están en República Dominicana en medio de la celebración de los Premios Heat, pero no dejaron pasar la oportunidad para verse el partido de la semifinal de la Copa América 2024.

En esta oportunidad era un encuentro deportivo importante para Ignacio y ‘La Segura’ porque se enfrentaban Colombia y Uruguay, las selecciones de los países natales de cada uno.

De acuerdo con lo que compartieron en sus redes sociales, el partido lo vieron en un salón dentro del lugar en el que se están quedando todos los artistas que asistieron al evento. Allí estuvieron varias personalidades junto a Natalia y Baladán, como por ejemplo, Miguel Bueno, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Dimelo King, Luister la voz, entre otros.

Natalia Segura e Ignacio Baladán fueron rivales durante el encuentro deportivo de Colombia vs. Paraguay - crédito @la_segura/IG

En el lugar, varios famosos grabaron a Ignacio mostrando que era casi el único fanático de los charrúas, mientras que la mayoría de los famosos y sus acompañantes iban a favor de la Tricolor.

Ante esto, Ignacio grabó un par de historias en las que les decía a sus amigos más cercanos que durante el tiempo que estuvieran jugando el partido dejaban sus relaciones y vínculos, pasando a ser rivales porque cada uno estaba pendiente del triunfo de sus equipos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue un par de videos que puso el chef uruguayo en los que explicaba que fue motivo de burlas, saboteo y bromas, incluso por parte de su prometida, especialmente cuando la Selección Colombia anotó su gol.

“Nunca sentí tanto bullying, no, no, todo eso. Me gritaban en la oreja el gol”, fueron las palabras con las que Ignacio Baladán contó que los colombianos ‘se la habían montado’, pero en ese momento todavía no había llegado el momento más fuerte, ya que hasta ahora era el primer tiempo y para él existía la ilusión de que cambiara el marcador.

Ignacio Baladán recibió bullying en medio del partido Colombia vs. Uruguay por parte de varias celebridades - crédito @ignaciobaladan/IG

Finalmente, Colombia logró quedar victorioso y pasó a la final de la Conmebol Copa América USA 2024, por lo que el momento cúspide del saboteo y el matoneo llegó cuando quedó por fuera la Selección de Uruguay.

Por su parte, Natalia Segura mostró el sufrimiento que vivió su futuro esposo en los 97 minutos que duró el partido, a pesar de que ella también celebró cuando la amarilla hizo anotación y el paso a la final. En una de las publicaciones compartió un momento en el que a través de un video dijo que se le partía el corazón de verlo con la angustia que estaba pasando ese momento.

Miguel Bueno, subió también un par de clips a sus historias de Instagram en los que dejó ver la cara de decepción y tristeza que tenía Ignacio Baladán, mientras que los demás asistentes y famosos celebraban con euforia en su cara.

Así molestaron a Ignacio Baladán en el partido de Colombia vs. Uruguay - crédito @ignaciobaladan/IG

Por último, los instagramers salieron en sus respectivos perfiles y hablaron frente a lo que sintieron en medio del partido y cómo estaban viviendo entre los dos el triunfo de Colombia. De hecho, ‘La Segura’ bromeó indicando que así no ganara el equipo de su prometido ni metiera un solo gol, Baladán “si lo metería”.

“Me tienes que consolar y estás cantando”, dijo Ignacio Baladán, mientras ‘La Segura’ cantaba el tema que hizo Ryan Castro para la Selección titulada El ritmo que nos une.

“Ay pobrecito. Lo siento mucho, mi amor. En verdad se me estaba partiendo el alma cuando te vi así. Tanto que se me estaba partiendo el alma que quería que Uruguay metiera un golcito al menos, uno, pero no lo metió y tu sí lo vas a meter”, terminó diciéndole la creadora de contenido a su novio en medio de risas y gestos cómicos entre los dos.

Ignacio terminó abrazándose con sus amigos y confirmando que dejaban la rivalidad a partir de ese momento y fueron a pedir comida para pasar ‘el mal sabor’ que le dejó la jornada al chef uruguayo.